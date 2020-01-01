بينها زهرة الآلام والزنجبيل.. أعشاب تعالج القلق والتوتر النفسي

يعاني كثيرون من حالة نفسية سيئة، بسبب ضغوط الحياة سواء الشخصية أو المهنية، ما يؤدي إلى شعورهم بالتوتر والقلق بشكل شبه دائم.

وبخلاف أن هناك بعض الحالات "الصعبة" التي يجب عليها زيارة الطبيب، لكن يمكن لآخرين علاج القلق والتوتر لديهم باستخدام بعض الأعشاب، بحسب الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي النباتات الطبية.

وأكد أبو النصر أن التوتر والقلق النفسي من أكثر الأمراض انتشارا، لذلك يفضل تناول هذه الأعشاب لعلاجهما والتخلص من الحالة المزاجية السيئة.

وأوضح كيف يعالج الشخص القلق والتوتر النفسي بالأعشاب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

الميليسيا

تساهم في علاج القلق النفسي بطريقة سريعة وفعالة، ولها تأثير قوي في التخلص من التوتر والقلق.

البابونج

بخلاف أنه يساعد في علاج عدد من الأمراض مثل البرد والإنفلونزا وآلام المعدة، فإنه يعالج القلق والتوتر.

الزيرفون

يعمل على تقليل الشعور بالهلع وتخفيف ضغط الأعصاب.

زهرة الآلام

تساهم في علاج فرط الحركة وتخفيف القلق والتوتر والضغط العصبي ومريح للأعصاب.

الزنجبيل

يعمل على علاج أمراض الجهاز العصبي وتقليل التوتر والقلق النفسي، ويساهم في استرخاء الأعصاب.

اللافندر

يعمل على تهدئة الأعصاب كونه من الأعشاب العطرية، كما أنه يعالج الصداع النصفي، ويقلل من التوتر واسترخاء الأعصاب.

جذر نبات الناردين

تعمل على علاج قلو النوم والأرق، والتخلص من القلق والضغط النفسي ومريحة للأعصاب.

عشبة سان جونز أو القلب

تساعد في علاج القلق النفسي والتوتر وتعالج الاضطرابات العصبية ومريحة للأعصاب.

عشبة الجوجوبا

تساهم في تحسين الحالة المزاجية والشعور بالراحة.