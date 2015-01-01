موجودة منذ 2015.. فيسبوك تلغي ميزة من تطبيق ماسنجر

12:41 ص | الأحد 29 ديسمبر 2019
مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة فيسبوك

مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة فيسبوك

كتب: مصطفى الصبري

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ألغت شركة فيسبوك ميزة كانت موجودة في تطبيق ماسنجر، تسمح لأي شخص أن ينشئ حسابا عبر تطبيق الدردشة دون أن يكون له حساب عبر موقع فيسبوك الرئيسي.

وصارت الشركة الأمريكية تطلب من الأشخاص تسجيل حساب عبر فيسبوك أولا للحصول على حساب عبر ماسنجر، حتى إذا كانوا يرغبون فقط في استخدام تطبيق المراسلة بشكل مستقل، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

لسنوات، سمحت الشركة الأمريكية للأشخاص بالتسجيل باستخدام رقم هواتفهم فقط، دون الحاجة إلى حساب عبر فيسبوك للدخول إلى تطبيق الدردشة ماسنجر واستخدامه، فهذه الميزة متاحة منذ عام 2015.

وكانت هذه الميزة تعكس النظام الموجود في واتساب، الذي تملكه فيسبوك أيضا، إذ يُستخدم رقم هاتف الأشخاص لتسجيل الدخول بدلاً من أي اتصال بالموقع الرئيسي، ولكن الآن فيسبوك صار يطلب من أي شخص بتسجيل حساب عبر فيسبوك أولا من أجل استخدام ماسنجر.

يأتي الأمر فيما تتطلع الشركة إلى توحيد تطبيقات الدردشة الخاصة بها، ما يسمح للناس بالتحدث عبر مختلف المنصات ومشاركة البنية التحتية بين ماسسنجر وواتساب وإنستجرام.

ووفقًا لمتحدث باسم الشركة الأمريكية، لن يتأثر أولئك الذين يستخدمون برنامج ماسنجر بالفعل بدون حساب فيسبوك، ولكن ذا كنت جديدًا على برنامج ماسنجر، فيجب أن تنشئ حسابا على فيسبوك للدردشة مع الأصدقاء وتوثيق الروابط.

وأضاف "وجدنا أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يستخدمون ماسنجر يقومون بالفعل بتسجيل الدخول عبر فيسبوك، ونريد تبسيط العملية".

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