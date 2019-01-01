بعد قرصنة ربع مليار.. هكذا تعرف إذا كان حسابك على "فيسبوك" مهكر أم لا

بعد انتشار العديد من الأنباء التي تؤكد الاستيلاء على معلومات تتعلق بأسماء وأرقام أكثر من 267 مليون شخص من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، قبل إحداث تغييرات على الموقع في السنوات القليلة الماضية لحماية بيانات الأشخاص بشكل أفضل، وفقا لتصريحات متحدث باسم "فيسبوك" نقلتها شبكة "سكاي نيوز"، نرصد لكم طريقة معرفة هل الحساب الشخصي مهكر أم لا؟ وخطوت تأمينه.

ويقدم لكم عبد الرحمن محمد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات، من خلال حديثه لـ"الوطن"، طريقة معرفة هل الحساب الشخصي مهكر أم لا؟

يمكنك معرفة إذا كان الحساب الشخصي على "فيسبوك" مهكر أم لا عن طريق الدخول على موقع "Have i been pwned"، ثم إضافة الإيميل الخاص بالحساب في المربع الفارغ.

وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة "Pwned"، وإذا كان الحساب غير مهكر سيظهر في الأسفل كلمة "good news" مظللة باللون الأخضر، أما في حالة الحساب المهكر فستظهر كلمة "bad news" مظللة باللون الأحمر.

خطوات تأمين حسابك على فيس بوك

1- وضع كلمة مرور يصعب تخمينها.

2- عليك تفعيل وضع المصادقة الثنائية (Two Factor Authentication) عن طريق الآتي:

- فتح الإعدادات الخاصة بحسابك على فيس بوك.

- ثم الدخول إلى الأمان، وتسجيل الدخول.

- يتم بعدها الذهاب إلى المصادقة الثنائية والضغط على تعديل.

- الضغط على بدء الاستخدام، ومن ثم اختيار طريقة الأمان التي تريدها، على سبيل المثال اختيار "رسالة نصية".

- ستصلك رسالة نصية إلى رقمك المسجل على فيس بوك، تحتوي على رقم، قم بكتابة الرقم داخل المربعات في فيس بوك، ومن ثم الضغط على التالي، ثم إكمال.

أهمية خاصية المصادقة الثنائية:

إذا تمت سرقة كلمة المرور الخاصة بك، وكانت هذه الخاصية تم تفعيلها، فلا يستطيع السارق الدخول إلى حسابك إلا عن طريق كتابة الكود المرسل إليك في رسالة نصية على الهاتف.