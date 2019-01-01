علماء يكشفون سر قدرة النمل على المشي للخلف

04:01 م | السبت 28 ديسمبر 2019
سر سير النمل للخلف

سر سير النمل للخلف

كتب: وكالات

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يتسائل البعض حول قدرة النمل العجيبة على السير للخلف لمسافات طويلة أثناء نقلها للطعام والذهاب إلى أعشاشها، وهو ما استطاع تفسيره علماء من جامعة "يوليوس ماكسيميليان" في فورتسبورغ بألمانيا.

سر قدرة النمل على السير إلى الخلف

يستخدم النمل أثناء سيره استراتيجية تسمى "تكامل المسار" يقوم فيها بتسجيل جميع تحركاته وانعطافاته وخطواته والتحولات التي حدثت من حوله في ذاكرته، خلال مسيرته من عشه إلى الخارج، ليقوم باستخدامها للعودة إلى الخلف بأسرع طريقة ممكنة، بحسب وكالة "سبوتنك".

وفي رحلة العودة، يستخدم النمل، الشمس، لتحديد موقعه، ويتذكر المعالم التي سار من خلالها في طريقه، بحسب العالم بجامعة بول ساباتييه، سيباستيان شوارز.

كما يقوم النمل أحيانا بإسقاط طعامه والنظر إلى الخلف للتأكد من دقة سيره، إذا "أردنا معرفة ما إذا كان النمل يتعرف على أي شيء بصريا أثناء سيره للخلف فيجب تطبيق هذه التجربة في الصحراء، والتي تندر بها المعالم".

وللتأكد من جميع التقنيات التي يستخدمها النمل في المشي خلفا، سيقوم العلماء مستقبلا بتغطية أعين النمل للتأكد من قدرتها على الحركة بدون وجود عيون. 

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