ببيان عاجل تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والزراعة، أشار فيه بالقلق الكبير والذعر الذي أصاب أهالي الإسكندرية، بسبب اكتشاف تجمعات كبيرة من النمل الأبيض في مناطق سموحه وسيدي جابر ومصطفى كامل بالإسكندرية.

وأوضح "عامر" أن النمل المكتشف من الفئة الخطيرة "التحت أرضي ذو الأفراد المجنحة"، حيث أن انتشاره يهدد الثروة العقارية في المحافظة وخاصة منطقة سموحه كونها منطقة لمخازن الأخشاب.

ومن المعروف أن النمل يعيش حولنا في كل مكان في مليارات من التجمعات الكبيرة، حيث أنه يوجد بالشوارع والمنتزهات والحدائق والغابات، حيث لا يعتبر من الحشرات الضارة أو المؤذية للبيئة بشكل كبير، لكن فئة النمل "الأبيض" تعتبر من أخطر أنواعه على الإطلاق حول العالم.

فقد تسببت مجموعات النمل الأبيض في هدم بعض المنازل والبنايات في دول العالم وذلك بسبب أكله للأخشاب بشراهة، حيث أنه يتغذى على أي نوع من الأخشاب التي يجدها بالأماكن المختلفة، حسب موقع "natures way pest control" الأمريكي.

ويرصد "الوطن" أبرز المعلومات عن "النمل الأبيض":

أطلق عليه اسم النمل الأبيض وذلك بسبب تميزه باللون ذاته.

يعتبر النمل الأبيض من الحشرات الاجتماعية التي تعمل معًا وتتقاسم المهام داخل مستعمراتها.

يتغذى على الأخشاب بشكل مستمر، حيث تعتبر مادة السليلوز الموجودة داخل الأخشاب هي الغذاء الأول والرئيسي له.

تتصل بطن النمل الأبيض برأسه مباشرة.

هناك نوعان منه واحدًا يسكن أسفل الأرض داخل التربات الجوفية، بينما يعيش الآخر داخل الأخشاب.

صوته يشبه صوت "طقطقة" اشتعال النيران لذا يمكن سماعه بسهولة في أوقات الليل المتأخرة.

يعتبر النمل الأبيض من أخطر أنواع النمل حول العالم، وذلك بسبب تغذيته على أساس وأخشاب المنازل التي قد يؤدي إلى سقوط منازل في بعض الأحيان.

وللقضاء على النمل الأبيض وتجنب دخوله إلى المنازل يمكن إتباع بعض التعليمات للوقاية منه، وفقًا لموقع "pest world" الأمريكي ومنها: