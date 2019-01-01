"حط إيديك في مكعبات الثلج".. طريقة لمعرفة صحة قلبك في 30 ثانية

02:48 م | الأربعاء 25 ديسمبر 2019
اعرف صحة قلبك في 30 ثانية

اعرف صحة قلبك في 30 ثانية

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

تحسين صحة القلب والإقلاع عن التدخين.. من فوائد السجائر الإلكترونية

تحسين صحة القلب والإقلاع عن التدخين.. من فوائد السجائر الإلكترونية

منها القلب والإنيميا.. مشاكل تهدد صحة البشر بسبب التغيرات المناخية

منها القلب والإنيميا.. مشاكل تهدد صحة البشر بسبب التغيرات المناخية

الاكتئاب قد يؤثر على صحة القلب

الاكتئاب قد يؤثر على صحة القلب

دراسة جديدة: نكهات السجائر الإلكترونية تؤثر على صحة القلب

دراسة جديدة: نكهات السجائر الإلكترونية تؤثر على صحة القلب

بدلا من الذهاب إلى الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان، يمكن فعل ذلك بطريقة بسيطة كشفها موقع "برايت سايد"  لقياس مدى صحة القلب، وصحة الدورة الدموية لديه.

وقدم الموقع طريقة بسيطة يمكن لأي شخص إتباعها، حيث لا يستغرق الاختبار أكثر من 30 ثانية، ولا يتطلب سوى وعاء أو حوض، وماء بارد وقطع ثلج.

اختبار لمعرفة صحة القلب

كل ما على الشخص خلال هذا الاختبار، هو ملء الوعاء بالماء البارد وإضافة مكعبات الثلج، ثم إدخال كلتا يديه في الماء لمدة 30 ثانية، وبعدها سيلاحظ الشخص تفاعل الدم مع البرد، مما سيعطي نتيجة حول صحة القلب، بحسب "سكاي نيوز".

والاختبار له نتيجتان، الأولى هي أن أصابع اليد ستصاب بالإحمرار، مما يعني أن الشخص بصحة جيدة، وأنه لا توجد مشاكل في الدورة الدموية أو في ضخ الأوكسجين، وفي حال أن يصبح لون أطراف الأصابع باهتا أو يتحول للأزرق، فهذا يدل على وجود مشاكل في الدورة الدموية.

ومن الممكن أن تحدث هذه الأعراض عندما يكون لخلايا الدم الحمراء مستويات منخفضة من الأكسجين، وفي حال حدوثها يمكنك تسخين أصابعك أو تدليكها لزيادة حيوية الدورة الدموية، ومساعدتها على العودة إلى وضعها الطبيعي.

وفي حال ملاحظة نتائج ليست جيدة، يجب على الشخص تحديد موعد لرؤية الطبيب لإجراء مزيد من الاختبارات، وفقا "لبرايت سايد".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"متخليهاش تفصل".. 4 حقائق عن بطارية الهاتف الذكي قد لا تعرفها

"متخليهاش تفصل".. 4 حقائق عن بطارية الهاتف الذكي قد لا تعرفها

أصبح عمر البطارية مصدر قلق رئيسي لأصحاب الهواتف، نظرًا لأننا نستخدم هواتفنا على مدار ساعات طويلة، وأصبحت أهمية عمر البطارية طوال اليوم من السمات الرئيسية التي ي
شاهد عيان على واقعة "كلب المطرية": استخبى في توكتوك والناس ضربوه ساعة

شاهد عيان على واقعة "كلب المطرية": استخبى في توكتوك والناس ضربوه ساعة

تصدر هاشتاج "كلب المطرية" قائمة تريندات موقع التدوينات القصيرة تويتر
فيديو.. بيع نعجة بـ 2 مليون جنيه في مزاد بالكويت

فيديو.. بيع نعجة بـ 2 مليون جنيه في مزاد بالكويت

أُقيم في دولة الكويت مزادا للحيوانات، تم خلاله بيع نعجة مقابل سعر فلكي مقارنة بسعر هذا الحيوان في الظروف الطبيعية
مارادونا: كائنات فضائية اختطفتني 3 أيام خارج كوكب الأرض

مارادونا: كائنات فضائية اختطفتني 3 أيام خارج كوكب الأرض

ادعى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا، أنه جرى اختطافه ذات مرة من قبل جسم غامض، وفُقد لمدة 3 أيام.
بينهم ليدي جاجا وبراد بيت.. مشاهير لا يستحمون

بينهم ليدي جاجا وبراد بيت.. مشاهير لا يستحمون

يبدو للبعض أن كل المشاهير، من الطبيعي أن يعيشوا حياة تتميز بالترف والغنى، ويهتمون بنظافتهم الشخصية للغاية، خصوصا أن لا مانع مادي من ذلك، إلا أن بعضهم يتجاهل