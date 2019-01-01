"حط إيديك في مكعبات الثلج".. طريقة لمعرفة صحة قلبك في 30 ثانية

بدلا من الذهاب إلى الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان، يمكن فعل ذلك بطريقة بسيطة كشفها موقع "برايت سايد" لقياس مدى صحة القلب، وصحة الدورة الدموية لديه.

وقدم الموقع طريقة بسيطة يمكن لأي شخص إتباعها، حيث لا يستغرق الاختبار أكثر من 30 ثانية، ولا يتطلب سوى وعاء أو حوض، وماء بارد وقطع ثلج.

اختبار لمعرفة صحة القلب

كل ما على الشخص خلال هذا الاختبار، هو ملء الوعاء بالماء البارد وإضافة مكعبات الثلج، ثم إدخال كلتا يديه في الماء لمدة 30 ثانية، وبعدها سيلاحظ الشخص تفاعل الدم مع البرد، مما سيعطي نتيجة حول صحة القلب، بحسب "سكاي نيوز".

والاختبار له نتيجتان، الأولى هي أن أصابع اليد ستصاب بالإحمرار، مما يعني أن الشخص بصحة جيدة، وأنه لا توجد مشاكل في الدورة الدموية أو في ضخ الأوكسجين، وفي حال أن يصبح لون أطراف الأصابع باهتا أو يتحول للأزرق، فهذا يدل على وجود مشاكل في الدورة الدموية.

ومن الممكن أن تحدث هذه الأعراض عندما يكون لخلايا الدم الحمراء مستويات منخفضة من الأكسجين، وفي حال حدوثها يمكنك تسخين أصابعك أو تدليكها لزيادة حيوية الدورة الدموية، ومساعدتها على العودة إلى وضعها الطبيعي.

وفي حال ملاحظة نتائج ليست جيدة، يجب على الشخص تحديد موعد لرؤية الطبيب لإجراء مزيد من الاختبارات، وفقا "لبرايت سايد".