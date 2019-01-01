بعد وفاة هيثم أحمد زكي بها.. كيف تتجنب هبوط الدورة الدموية؟

11:29 ص | الخميس 07 نوفمبر 2019
هيثم أحمد زكي

هيثم أحمد زكي

كتب: رحاب عبدالراضي

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في حدث أليم أصبح حديث الناس والسوشيال ميديا، استيقظ العالم العربي على خبر وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، فجر اليوم داخل منزله بمدينة الشيخ زايد؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتتعدد حالات الوفاة بسبب هبوط الدورة الدموية، وفيما يلي أبرز الأعراض التي تكون بوادر لحدوثها، وكيف تقي نفسك منها وتتجنب حدوثها، بحسب تصريحات الدكتور علي الفحار أستاذ أمراض القلب لـ"الوطن".

أعراض هبوط الدورة الدموية

قبل حدوث الهبوط في الدورة الدموية، والتي هي عبارة عن عملية انتقال ثاني أكسيد الكربون، والأكسجين بين الرئتين، وخلايا الجسم عن طريق الأوردة والشرايين بمساعدة القلب الذي يضخ الدم ويسحبه، يشعر الشخص بالدوران، وتشوش الرؤية، بالإضافة إلى عدم القدرة على الوقوف، والمعاناة مع الصداع وبرودة الجلد إلى الإغماء.

الوقاية من هبوط الدورة الدموية

  • تناول كمية كبيرة من السوائل والمياه.
  • ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز تدفق الدم بالجسم.
  •  تجنب رفع الأثقال.
  •  الابتعاد عن الوقوف فترة طويلة.
  •  الابتعاد عن تناول الكربوهيدرات والانتباه إلى حجم الوجبات.
  •  تجنب أدوية خفض ضغط الدم قبل الوجبات.
  • الحصول على قسط كاف من النوم لأن زيادة أو نقصان عدد ساعات النوم يؤثر سلبًا على ضغط الدم سواء بالارتفاع أو الهبوط
  • يجب تناول أطعمة مملحة حتى يرتفع ضغط الدم

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