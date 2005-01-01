هيثم زكي بين "حليم" و"عاكف".. محطات متقلبة في مسيرة 14 سنة تمثيل

نشأ في أسرة فنية من الطراز الأول، فوالده الإمبراطور أحمد زكي أحد عمالقة السينما المصرية عبر تاريخها، ووالدته الفنانة هالة فؤاد، كما أن جده من والدته هو المخرج أحمد فؤاد، ليسير على دربهم ممتهنًا مجال التمثيل.

الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ولد في 4 أبريل من عام 1984، لترحل عن والدته بعد وفاتها وهو ابن الـ9 أعوام فقط، قبل أن يرحل والده أحمد زكي عن دنيانا في عام 2005 وهو في عمر الـ21 عامًا، ليقدم عددًا من الأعمال الفنية خلال 14 عامًا ثم يلحق بهما ويرحل عن دنيانا، بعد وفاته صباح اليوم الخميس عقب تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية.

وفاة والده أحمد زكي، بقدر ما كانت صادمة ومحزنة لـ"هيثم"، إلا أنها كانت بوابة دخوله إلى عالم التمثيل والشهرة، بعدما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد والده في فيلم "حليم"، والذي كان يحكي قصة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ.

فيلم "حليم" كان بمثابة انطلاقة سريعة لـ"هيثم" إلى أدوار البطولة، إذ قام في العام التالي وتحديدًا عام 2007، ببطولة فيلم "البلياتشو"، الذي كان أول بطولة مطلقة للفنان الراحل، في عمر الـ23 عامًا فقط.

توهج سريع انطفأ بسرعة أكبر، بعدما توقف عن التمثيل 3 أعوام متتالية بعد بطولة فيلم "البلياتشو"، عدا من ظهوره كضيف شرف في مسلسل الجماعة عام 2010.

عودته الحقيقية كانت في عام 2011، عندما شارك في فيلم كف القمر للمخرج خالد يوسف برفقة عدد من النجوم أبرزهم خالد صالح وغادة عبد الرازق ووفاء عامر وغيرهم من النجوم، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "دوران شبرا" والذي حصد من خلاله جائزة أفضل ممثل شاب لهذا العام.

بعدها واصل هيثم زكي ظهوره في عدد من الأعمال الفنية، حيث شارك حتى عام 2016 في فيلمي "نقطة دم" و"سكر مر"، ومسلسلات "الصفعة" و"السبع وصايا" و"أستاذ ورئيس قسم"، وبحلول عام 2017 شارك في دور صغير بفيلم "الكنز"، ومن ثم في 2018 شارك في مسلسل "كلبش 2"، وفيلم "الكنز 2".

دور "عاكف أبو العز" في مسلسل "كلبش 2"، يعد من أشهر أدوار الفنان الراحل وأهمها، لمساحة الدور الكبيرة وتأثيره في أحداث المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان من عام 2018، بالإضافة إلى الهيئة المميزة التي ظهر بها هيثم خلال مجريات المسلسل.

نجاح دور "عاكف" في رمضان 2018، كان كافيًا ليشهد رمضان 2019 على تواجد هيثم زكي على شاشات الدراما من جديد، بعدما شارك في مسلسل "علامة استفهام" من بطولة محمد رجب، مجسدًا دور الطبيب النفسي الذي يسعى لكشف اللغز وراء بطل المسلسل المريض النفسي.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية داخل منزله بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.