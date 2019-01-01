"يساهم في إنقاص الوزن".. 5 فوائد لتناول القليل من التمر يوميا

09:06 ص | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
5 فوائد لجسمك إن تناولت 3 تمرات يوميا

5 فوائد لجسمك إن تناولت 3 تمرات يوميا

كتب: وكالات

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كشفت مجلة "فرويندين" الألمانية، عن تأثيرات مدهشة لتناول التمر يوميا، حيث إنه يساعد على إنقاص الوزن، بشرط ألا يتناول الشخص الكثير منه، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز عربية.

وقاية من التوتر

يحتوي التمر على الكثير من فيتامين (ب6)، المسؤول عن إنتاج الجسم للسيروتونين والنورادرينالين، وتعمل هذه الهرمونات على تنظيم مستوى التوتر وتحسين الحالة المزاجية، وقد يؤدي الانخفاض المستمر لفيتامين (ب6) إلى الاكتئاب.

تقوية العظام

يساعد البورون الموجود في التمر على تقوية العظام، لكن الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمعادن الموجودة في هذه الثمار المجففة تسهم أيضا في صحة العظام ومنع أمراض مثل هشاشة العظام.

المساهمة في إنقاص الوزن

على الرغم من احتواء التمر على كثير من السكريات والسعرات الحرارية، فإنه يساعد في إنقاص الوزن بشرط عدم الإكثار منه، فمضادات الأكسدة الموجودة به تحفز عملية الهضم والتمثيل الغذائي، فضلا عن الشعور بالامتلاء، وهو ما يقلل الرغبة في تناول الطعام.

الهضم السريع

تحتوي التمور على نسبة عالية من الألياف، وهي الشيء المهم لعمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح، كما أن تناول التمر يقي من الإمساك.

تخفيف أعراض الحساسية

يساعد التمر على التخفيف من أعراض الحساسية، مثل العطس وسيلان الأنف ودمع العينين، بسبب مكوناته المضادة للأكسدة.

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