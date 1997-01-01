مارادونا: كائنات فضائية اختطفتني 3 أيام خارج كوكب الأرض

12:31 ص | الإثنين 23 ديسمبر 2019
مارادونا

مارادونا

كتب: مصطفى الصبري

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ادعى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا، أنه جرى اختطافه ذات مرة من قبل جسم غامض، وفُقد لمدة 3 أيام.

قال الأسطورة الأرجنتيني مارادونا، هذه التصريحات مؤخرا، خلال مقابلة تلفزيونة مع قناة الرياضة الأرجنتينية "TyC Sports"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

سأل المذيع الذي أجرى الحوار مارادونا، عما إذا كان يؤمن بالأجسام الغريبة والفضائيين، فأجابه نجم نابولي السابق، بحكاية قال إنها وقعت له: "ذات مرة، بعدما تناولت قليل من المشروبات الكحولية، كنت في عداد المفقودين من المنزل لمدة 3 أيام".

وأوضح مارادونا خلال استضافته في القناة الأرجنتينية، "بعدما وصلت إلى المنزل، قلت إن أجسام غريبة فضائية اختطفتني، أخذوني معهم خارج الأرض، ولا أستطيع أن أخبركم أكثر من ذلك".

وأشار لاعب خط الوسط البالغ من العمر 59 عامًا، الذي يُعتقد أن لديه 5 أطفال، تقاعد وأنهى مسيرته في الملاعب عام 1997، وانتقل إلى الإدارة، حيث يدرب حاليًا نادي "جيمناسيا دي لا بلاتا" في بلده الأرجنتين، إلى لعب "عدة مرات"، دون أن ينام في الليلة السابقة.

وعندما سئل عن إذا كان سيدعو أحدا لحفل عشاء، فمن سيكونوا ضيوفه المثاليين قال "فيدل كاسترو وهوجو شافيز ولولا الرئيس البرازيلي السابق، ونستور كيرشنر الرئيس الأرجنتيني السابق، وألبرتو فرنانديز الرئيس الأرجنتيني السابق، وكريستينا كيرشنر الرئيسة الأرجنتينية السابقة، وليونيل ميسي نجم نادي برشلونة".

وتطرق إلى الحديث عن بكاء ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، "في الحمام"، بعد أن هزيمة المنتخب الأرجنتيني، الذي كان مارادونا يديره فنيا حينها، 4-0 أمام ألمانيا، في كأس العالم 2010.

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