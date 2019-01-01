فيديو.. كلب "بطل" يخترق زجاج السيارة للقبض على هارب من العدالة

رصدت مقطع فيديو قصير بطولة "كلب بوليسي" عندما استطاع اختراق نافذة مهشمة جزئيا للقبض على شخص هارب من الشرطة.

ووفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز" نقلا عن وسائل إعلام محلية، فإن الكلب الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، ويطلق عليه اسم "دوق" شوهد وهو يطارد هارب من القانون في الصباح المبكر، من مساء أمس.

وذكرت قناة "إي بي سي 7" المحلية في كاليفورنيا أن الكلب حظي بإرشادات كبيرة بعد تداول لقطة القفز، على نطاق واسع في شبكات التواصل.

وأطلقت وسائل الإعلام ألقابا عديدة مثل "الكلب البطل" و"أعظم كلب للشرطة".

وقال مدرب الكلب، الضابط مايكل نيف، إن دوق كان يفعل ما يتم تدريبه عليه أسبوعيا.

كانت الشرطة في مدينة فونتانا تلقت بلاغا بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، عن رجل ثلاثيني يهدد زوجته السابقة.

وعندما حاولت إيقافه لاذ بالفرار، واستمرت عملية المطاردة لمدة ساعة تقريبا، وانتهت في بلدة كورونا.

وتمكنت الشرطة من محاصرة المطلوب بعدما صدمت مركباتها سيارته وأطلقت على نوافذها كريات مطاطية.

وأكمل الكلب "دوق" مهمة القبض على المطلوب عندما قفز إلى داخل السيارة وبدأ في إخضاع الرجل لإجباره على الاستسلام.