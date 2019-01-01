مع هجوم أمراض الشتاء.. أطباء يقدمون روشتة العلاج ونصائح وقائية

تواكب فترة بداية الشتاء إصابة الكثيرين بأمراض البرد والإنفلوانزا والكحة وغيرها من الأمراض التي تصيب الإنسان بسبب تقلبات الطقس.

الإعلامي رامي رضوان فتح ملف أمراض البرد والأغذية والمشروبات الطبيعية المعالجة لها، وذلك بحضور عدد من المتخصصين في حلقة الخميس من برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

البرد مختلف عن الإنفلونزا.. والإنفلونزا يمكن أن تسبب الوفاة

يخلط البعض بين الإصابة بالبرد والإنفلوانزا، خاصة مع تشابه أعراضهما، وهو ما نفاه الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بقصر العيني.

البليدي أكد أن مرض الإنفلوانزا مختلف تمامًا عن مرض البرد، لافتًا إلى أنها من الأمراض الفيروسية التي تصيب الإنسان في فصل الشتاء عادة.

وأوضح البليدي أن أعراض البرد رشح في الأنف وكحة خفيفة ولا يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، مضيفًا: "البرد مش بيخليك متنزلش الشغل لكن بتاخده على رجليك وبتنزل".

وأشار البليدي إلى أن الإنفلوانزا مرض شديد، ويسبب ارتفاع درجة الحرارة وكحة شديدة وإجهاد عام للجسم، لافتًا إلى أن بعض الحالات تصاب بالتهاب رئوي، معتبرًا أن ذلك هو مصدر خطورة "الإنفلوانزا"، حيث من الممكن أن يتطور الالتهاب الرئوي ليصبح فشلا في الجهاز التنفسي ويؤدي أحيانًا إلى الوفاة.

ونفى البليدي وجود تطعيمات للبرد، مشيرًا لوجود تطعيمات للإنفلوانزا لأنها تعتبر مرضا خطيرا بشكل عام وقد تنتشر بصورة وبائية على حد تعبيره، لافتًا إلى أن إنفلوانزا الطيور والخنازير نوع من أنواع الإنفلوانزا ولا يمكن تشخيصها إكلينكيًا ولكن يمكن تشخصيها بشكل معملي فقط.

وحذر البليدي من إهمال الإنفلوانزا، ناصحًا أولياء الأمور بالكشف على الأطفال عند ارتفاع حرارتهم، مشيرًا إلى أن ارتفاع الحرارة عرض لمرض وليس مرضا بحد ذاته.

الكحة عرض ويمكن أن تكون بسبب أمراض القلب

أكد الدكتور عصام المغازي استشاري الأمراض الصدرية، أن الكحة ليست مرضًا، ولكنها عرض لمرض موجود في الجسم.

وأضاف المغازي، أن الكحة قد تكون بسبب أمراض الجهاز التنفسي وقد تكون بسبب أمراض القلب.

وشدد المغازي على ضرورة معرفة سبب الكحة لعلاجه، مشيرًا إلى أن أمراض الجهاز التنفسي التي تسبب الكحة هي نزلات البرد والإنفلوانزا والنزلات الشعبية وسد الرئوية المزمنة والربو وحساسية الصدر وغيرها من أمراض الصدر.

وأكد المغازي أن أطباء الصدر لا يؤمنون بفاعلية أدوية الكحة: "إحنا كاستشاريين الصدر مبنؤمنش قوي بأدوية الكحة لكن ياخد الحاجات السخنة ويشرب مية كتير ولو مية دافية الصبح وعليها معلقة عسل نحل مفيد جدًا وورق الجوافة والينسون ودي حاجات معروف عنها أنها بتمنع الكحة".

ونصح المغازي من يعانون من الكحة بالابتعاد عن مسبباتها وأهمها "التدخين" والابتعاد عن الأماكن التي يوجد فيها مدخنون.

أطعمة ترفع المناعة لمقاومة أمراض الشتاء

نصحت الدكتورة هبة المغربي أخصائية التغذية، المواطنين بتناول الفاكهة والخضروات الطازجة للوقاية من أمراض البرد والإنفلوانزا، خاصة في فصل الشتاء.

وشددت المغربي خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، على أهمية تناول فاكهة الموسم "البرتقال والليمون واليوسفي والفرولة والكيوي"، مضيفة أن الحمضيات تعلي المناعة نظرًا لاحتوائها على فيتامين C وتحتوي على مضادات أكسدة.

ونصحت المغربي بتناول السبانخ "نية" ووضعها على السلطة، مؤكدة أن السبانخ تفقد خواصها وقيمتها عند وضعها على النار، مضيفة: "كل لما الحاجة كانت نية ومش مستوية بتدي القيمة الغذائية بتاعتها بشكل أحسن".

كما نصحت المغربي المواطنين بالتعرض للشمس للحصول على "فيتامين د" الذي يعمل على تقوية المناعة "تقريبا الشعب المصري كله عنده نقص فيتامين د وفي الشتاء بيزيد لأن تعرضنا للشمس بيبقى أقل".

وأكدت المغربي أن الحديد يرفع المناعة أيضًا، مشيرة لوجوده في الورقيات الخضراء مثل السبانخ والجرجير واللحوم الحمراء والكبدة والعسل الأسود والفواكه والخضروات ذات اللون البنفسجي.