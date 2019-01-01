حكاية "لوي".. كلب بلدي من شوارع القاهرة حصل على الجنسية السلوفانية

منذ شهر تقريبًا حصل الكلب المصري لوي على الجنسية المزدوجة، بعد جهود مضنيه من راقصة سلوفينية، عثرت عليه في أحد الملاجئ مغطى بالحشرات، وكانت حالته سيئة، واستطاعت تسفيره إلى أسرتها في وطنها.

وقالت الراقصة التي تدعي آنا عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك" إن "لوي" تم تسجيله وأصبح جروا سلوفينيا، أي أنه أصبح مزدوج الجنسية.

وحصل الكلب على الجنسية بعد أن تبنته فتاة تدعى آنا بيكلاج وصديقها، اللذان يعيشان على شاطئ بحر جميل، ويستمتع لوي بالركض صعودًا وهبوطًا على الشاطئ يوميًا.

وتحرص الفتاة وصديقها على إرسال الصور ومقاطع فيديو للكلب لوي، تعبر عن تحسنه وتحسن حالته النفسية، وشكرت الراقصة كل من ساعدها في عرض لوي للتبني ومساعدته في البحث عن ملجأ جيد، ومن قاموا بالتبرع لعلاج الكلب الذي كان مغطى بالحشرات.

وأضافت أن بعد وضع الكلب في ملجأ جيد الحيوانات، سمح لها المسؤولون التنزه معه كل صباح، فضلا عن مساعدة أصدقائها المصريين في إيجاد صندوق قديم للسفر، والبحث عن أشخاص مناسبين لتبنيه، وإنهاء أوراق سفره، بعد فحص الدم، وتسفيره إلى سلوفينيا.

ووجهت اعتذارا لسائقي سيارات الأجرة، والشركات الخاصة، الذين عانوا معها بسبب مشاكل التي كان يعاني من "لوي".