جوجل تكشف عن تحديث "خطير" يدمر بيانات المستخدم: نتحرك لإيقافه

عملت شركة "جوجل" الأمريكية بصورة عاجلة لإيقاف تحديث وصف بـ"الخطير"، يتسبب في تدمير بيانات المستخدم.

وأوقفت الشركة التحديث الأخير لمتصفح "جوجل كروم" على نظام تشغيل "أندرويد"، بعد ورود تقارير عن أنّه يتسبب في فقدان وتدمير بيانات المستخدم، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن موقع "إنجادجيت" التقني.

وأشار التقرير إلى أنّ عددا كبيرا من المستخدمين واجهوا شكوى من أنّه بمجرد تحديث متصفح "جوجل كروم" لم يتمكنوا من الوصول إلى معلوماتهم وبياناتهم الأساسية، رغم أنّها موجودة لكن لا يمكن استخدامها.

وتكمن الأزمة في تقنية "ويب فيو"، التي تجعل البيانات سليمة من الناحية الفنية، لكن لا يستطيع الوصول لها عمليا.

كما تسبب تحديث "جوجل كروم" في التأثير على تطبيقات أخرى مرتبطة بالمتصفح، مثل تطبيق "تويتر لايت" الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على منصة جوجل.

وأفادت جوجل بأنّها تستكشف حاليا طرقا لإصلاح الخلل بصورة لا تؤثر على بيانات المستخدم، مشيرة إلى أنّه من أجل إصلاح الخلل نهائيا، سيتوقف التحديث بصورة كاملة.

وطالبت جوجل المستخدمين الذين قاموا بتحميله بإلغاء التحديث والعودة إلى النسخة السابقة حتى طرح التحديث الجديد.