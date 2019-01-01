جوجل تكشف عن وظيفة مفيدة في خدمة "جي ميل"

11:22 ص | الجمعة 13 ديسمبر 2019
شركة جوجل

شركة جوجل

كتب: الوطن

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أطلقت "جوجل" وظيفة جديدة بخدمة البريد الإلكتروني "جي ميل"، تتيح للمستخدم إمكانية إرسال الرسائل الإلكترونية كمرفقات بدلا من إعادة توجيهها، إذ تمكن هذه الوظيفة الجديدة من نسخ الرسائل الإلكترونية في مرفق، بدلا من إعادة توجيهها، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز". 

والوظيفة الجديدة التي أطلقتها "جوجل" تظهر أهميتها عند الرغبة في إرسال عدة رسائل تدور حول موضوع معين.

وبجانبها، توفر جوجل عدة إمكانيات لإرسال الرسائل الإلكترونية كمرفقات، حيث يمكن للمستخدم تحديد مجموعة من الرسائل في البريد الوارد، ويتم نقلها إلى الرسالة الإلكترونية الجديدة عن طريق وظيفة السحب والإفلات Drag & Drop بواسطة الزر الأيمن للفأرة، وعندئذ تظهر الرسائل الإلكترونية بشكل منفصل كمرفقات.

وبجانب ذلك، يمكن للمستخدم تحديد الوظيفة الجديدة من خلال النقر على الأيقونة ثلاثية النقاط وتحديد بند القائمة "إعادة التوجيه كمرفق"، وذلك من أجل إرسال رسالة إلكترونية أو أكثر كمرفق، وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن خدمة Gmail تقوم بتحويل الرسالة الإلكترونية إلى ملف eml عندما يتم إرسالها كمرفق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وفي حال تجاوز حجم الرسالة 25 ميجابايت، فإنه يتم إرسالها عن طريق خدمة "جوجل درايف"، وعند النقر عليها تنفتح الرسالة الموجودة في المرفقات في نافذة جديدة، ويمكن للمستخدم إدراج الكثير من الرسائل الإلكترونية حسب الرغبة. 

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