احتفالاً بيوم التقدير.. مطعم بيتزا يعطي 100% من أرباحه للعاملين

حصل الموظفون في مطعم بيتزا بولاية ميشيجان على هدية سخية للكريسماس، حيث خصصت سلسلة مطاعم "كلافونز" 100٪ من مبيعاتها لموظفيها، احتفالاً بيوم تقدير الموظفين (Appreciation day)

قالت "ماديسون هوي"، العاملة بمطعم "كلافونز"، إنها تأخذ الوقت الكافي للتأكد من أن عملائها يتمتعون بتجربة رائعة كل يوم، فهي تحب التحدث مع الناس والتعرف إليهم، والعاملون بالمطعم جميعاً يحبون عملهم ويحرصون على قضاء أطول وقت ممكن في المطعم، بحسب ما نشره موقع (WILX) الإلكتروني.

وقال "توماس ويلر"، مدير شئون العاملين، أن الشركة ستعطي 100٪ من أرباحها التي ستجنيها في يوم التقدير لموظفيها، وهذا اضافة لأجرهم اليومي المعتاد، كما أن الشركة ستهديهم وجبة الإفطار والعشاء، التي يمكن للعاملين الحصول عليها من مطبخ المطعم أو من أي مطعم آخر.

يتم تقسيم الأرباح المحققة بين المطاعم الثلاث لشركة "كلافونز"، ليتم توزيعها على العاملين بها، والذين يقدر عددهم بحوالي 400 عامل، وبلغت الأرباح التي حققتها الشركة في يوم التقدير العام الماضي حوالي 30 الف دولار.

أضاف "ويلر" أن جميع المطاعم والمحلات والشركات الأخرى يجب أن تحذوا حذوهم وتكافئ عامليها، فأهم ما تملكه أي شركة هو موظفيها، ولا يمكنك إصلاح سيارة أو صنع البيتزا أو فعل أي شيء في أي مطعم أو شركة إلا بوجود الموظفين هناك لدعمك وإنجاز المهمة التي اتيت من أجلها.

يعمل الكثير من العاملين بمطاعم "كلافونز" منذ ما يقرب من 10 سنوات، لذلك فهذه طريقة جيدة للحفاظ على الموظفين لفترة طويلة، وجعلهم يعرون بأنهم ليس من السهل استبدالهم وأنهم ذوو أهمية للمكان الذي يعملون به.