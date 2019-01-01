آخرها تمساح.. حيوانات أثارت رعب سكان أكتوبر والتجمع الخامس

أثارت العديد من الحيوانات المفترسة جدلا كبيرا لدى سكان أكتوبر والتجمع الخامس في عام 2019، كان آخرها ظهور تمساح، مساء اليوم، الأمر الذي أعاد لأذهان الجميع واقعة الكلاب وظهور الطريشة، نرصدها لكم في التقرير التالي:

تمساح يثير الرعب في أكتوبر

فوجئ سكان الحي السابع بالمجاورة الثانية التابعة لقسم أول أكتوبر، بظهور تمساح بالطريق العام، يصل طوله إلى متر تقريبًا.

ووضعت قوات الأمن التمساح داخل قفص حديدي، إثر انتقالها لمكان الواقعة، إضافة لإخطار هيئة الطب البيطري بالتمساح، حيث واصلت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث ومعرفة كيفية ظهور التمساح بالطريق العام.

كلاب تنهش جثة طفل في التجمع الخامس

وفي واقعة غريبة خلال شهر إبريل الماضي، تلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة بلاغا من حارس عقار، أكد خلاله مشاهدته كلبا ينهش رأس طفل موجود داخل صندوق قمامة، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وجرى إخطار النيابة، لتنقل بعدها جثة الرضيع للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وما إذا كان جرى إلقاؤه في صندوق القمامة ميتا أم على قيد الحياة.

وأوضحت التقارير المبدئية، أن الجثة لرضيع حديث الولادة، وهناك شخصا مجهولا ألقى به في صندوق قمامة للتخلص منه، فنهشته الكلاب، حيث ظهرت آثار نهش في الرأس، لتأمر نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحري عن أسرته.

ظهور ثعبان "الطريشة"

وفي شهر يوليو الماضي، فوجئ سكان التجمع الخامس بظهور ثعبان "الطريشة" داخل كمبوند، الأمر الذي أثار رعب السكان، خاصة أن البعض أرجع سبب انتشارها نتيجة للقضاء على الكلاب الضالة هناك بعد واقعة نهش الطفل في شهر إبريل الماضي.

وأشار الدكتور محمد فهيم، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إلى أن ظهور الطريشة جاء نتيجة القضاء على الكلاب، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، قائلًا: "تأثير عضة ثعابين الطريشة أكثر من 5 آلاف عضة كلب".

وأكد أن ذلك يوضح مدى أهمية الحفاظ على نظام التوازن البيئي، ولا يجب أن يتدخل أحد في هذا التوازن بأي طريقة، كون الحياة قائمة على تغذية كائن على كائن آخر.