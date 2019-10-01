"الديناصور هيطلع أمتى".. هند تروي لحظات الرعب بعد اكتشاف تمساح أكتوبر

03:37 م | السبت 14 ديسمبر 2019
تمساح في أكتوبر

تمساح في أكتوبر

كتب: فادية إيهاب

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"الديناصورات حتطلع إمتى بقى؟".. جملة دونتها هند حمدي، إحدى المارين بشارع الحي السابع بالمحاورة الثانية التابعة لقسم أول أكتوبر، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقة على واقعة مرعبة تعرضت لها عندما تفاجأت بتسماح يتجول في الشارع، أثناء ذهابها للمنزل. 

الشرطة تعثر على تمساح طوله متر في أكتوبر 

وتفاجأ المارة في الحي السابع بالمجاورة الثانية التابعة لقسم أول أكتوبر، بوجود تمساح بالطريق العام، وتبين أنَّ طوله متر تقريبًا، وجرى وضعه في قفص حديدي وإخطار هيئة الطب البيطري، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وكيفية ظهور التمساح بالطريق العام.

أحد سكان أكتوبر: افتكرت الناس متجمعين حوالين زفة 

"كنت راجعة من الشيخ زايد مع زوجي ولقيت زحمة افتكرتها زفة أو فرح".. تحدثت "هند" لـ"الوطن"، أن الجميع تزاحموا حول التمساح وأخذوا يلتقطون صورا له وسط حالة من الذعر. 

وأوضحت هند حمدي، أنها التقطت الصور وتركت المكان خوفا من التسماح، لكنها تأكدت أن الجمع أبلغوا الشرطة بالواقعة.

 

 

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