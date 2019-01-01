بالفيديو والصور.. مسجد هيثم أحمد زكي

03:37 ص | السبت 14 ديسمبر 2019
مسجد هيثم أحمد زكي

مسجد هيثم أحمد زكي

كتب: أحمد حامد دياب

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صور.. ناهد السباعي تنشر أول صور لمسجد هيثم أحمد زكي مع أول صلاة فيه

صور.. ناهد السباعي تنشر أول صور لمسجد هيثم أحمد زكي مع أول صلاة فيه

أقيمت أول صلاة جمعة في مسجد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أمس، بحضور عدد من أصدقائه ومحبيه، من بينهم الفنان محمد محمود عبدالعزيز، والفنانة زينة. 

ونشر عدد من الفنانين، صورا وفيديوهات من مسجد هيثم أحمد زكي، وعلقت زينة على أحد المقاطع الذي نشرته على صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "أول صلاة جمعة في مسجد هيثم أحمد زكي، ربنا يجعله في ميزان حسناته ويرحمه ويعفو عنه هو وأبويا وأمواتنا وأمواتكم جميعا، يارب ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، أرجوكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

    

وكانت الفنانة ناهد السباعي كشفت الأسبوع المنصرم عن أن أصدقاء وزملاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، شيدوا مسجدا باسمه، وستقام أول صلاة به الجمعة.

وكتبت السباعي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الجمعة الخامسة بعد وفاة هيثم أحمد ذكي.. الحمد لله دفعته في المدرسة وصحابه بنوا جامع باسمه، ويوم 13/12 أول صلاة جمعة فيه.. ربنا يتقبل منهم ومنا جميعا صالح الأعمال، ويجعله في ميزان حسنات هيثم بإذن الله".

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