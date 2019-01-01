"بيكهرب الماتش ولا علشان شقي".. سبب تسمية محمود عبدالمنعم بـ"كهربا"

أشهر طويلة لم يتوقف فيها الحديث عن انضمام المحترف المصري محمود عبدالمنعم كهربا، للأهلي، صاحبه توقعات من الكثيرين بانضمامه رسميا خلال أيام باءت بالفشل خلال الفترة الماضية، حتى أسدل الستار على هذه الصفقة، فأتمم النادي الأهلي تفاصيل تعاقده مع لاعب الزمالك السابق، صباح اليوم، رسميا، ونشر صورا له وهو يرتدي قميص "الأحمر".

ومع انضمام محمود عبدالمنعم للأهلي، يعود للأذهان سؤال حول تسمية اللاعب باسمه الشهير "كهربا"؟ وهو مارد عليه اللاعب وأوضحه مديره السابق.

كهربا يعلق على لقبه

وقال كهربا، في تصريحات لصحيفة سويسرية خلال فترة احترافه: "مدرب فريق الشباب هو من أطلق هذا الاسم علي، بسبب سرعتي في المباريات مثل التيار الكهربائي".

مدير محمود عبدالمنعم يعلق على لقب كهربا

روى بدر رجب، المدير الفني السابق بقطاع الناشئين في الأهلي، في تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية"، أسباب إطلاقه لقب "كهربا"، على ناشئ الأهلي.

قال رجب، "فيه مواقف أثبت فيها كهربا شقاوته كثيرا، لذا أطلق عليه هذا اللقب، شارحا: "كنا في معسكر بالنمسا وكان كهربا شقي غير كل الأولاد، وجاءت إحدى أمهات الأولاد تشتكي من ضرب أحد اللاعبين لابنها وكانت تريد إبلاغ الشرطة، وتعرف الطفل على كهربا، وتم تهدئة الموضوع وأقنعنا الأم بعدم إبلاغ الشرطة".

وأضاف "عندما قررت بعد ذلك خصم (البوكيت موني) من كهربا، وجدته يذهب مع الأطفال ويشتري الكثير من الحلويات وشيبسي ومياه غازية أكثر من الأطفال وقلت له تعالى يا كهربا واعترف لي من أين لك بهذه الأموال، وقال إنه عقب المران ينزل في لوبي الفندق وأمام الأجانب يتلاعب بالكرة وينال إعجاب الأجانب ويعطونه الأموال".

وعندما وجد بدر، كهربا يفعل هذه الحركات، أصابته السعادة على حد قوله "أنا أسعدني ما فعله فهو ليس لاعبا انطوائيا وهذا يريح المدربين لأنه يفهم ما يريدونه سريعا".

عمرو جمال

وفي أحد معسكرات المنتخب المصري، علق لاعب النادي الأهلي السابق عمرو جمال، ومنتخب مصر مداعبًا كهربا، حول لقبه قائلا "دا عشان بيكهرب الماتش".