رواد "فيسبوك" عن صفقة كهربا مع الأهلي: نوَّرت يا ابن النادي

تفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على خبر توقيع لاعب الزمالك السابق محمود كهربا للقلعة الحمراء.

وقال عصام سكران، أحد الرواد: "نورت، كهربا ألف مبروك ربنا يوفقك إن شاء الله".

أما "حلم العمر" فعلق قائلا: "بالتوفيق بإذن الله من زملكاوي، هو ده مكانك بجد ناس هتقدرك وتحافظ عليك".

أبو رأفت قال: "مبروك عليك وعلينا يا كهربا"، بينما قال جمال عثمان: "عادي رجع لبيته".

أحمد الصباغ نشر صورة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، مع كهربا أثناء طفولته، وصورة أخرى له في شبابه وكتب: "ابن النادي ولا عزاء للبوابين"، على حد تعبيره.

معتز مجدي: "تاني؟ هو بيوقع كل يوم ولا إيه؟ طب براحة عشان ضاضا بيتعصب من الأخبار دي"، وفقا لتعبيره.

وعلق نصار أمين بأسلوب ساخر قائلا: "الأهلي مش محتاج كهربا لأنه منور بأولاده".

وكتب محمود فرج: "أهم حاجة ينسى أكل البليلة قبل ما ييجي".

وعلق بعض الغاضبين على الصفقة مثل أمنية محمود: "بالسلامة يا قلبي هو ما فيش غيرك في الزمالك".

ونجح النادي الأهلي، في التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب نادي الزمالك السابق، والمحترف حاليًا بالدوري البرتغالي.

وقدم أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مليون جنيه للاعب "مقدم تعاقد"، وحصل على توقيعه بشكل رسمي، وقاموا بالتقاط صور التوقيع، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل، بشكل رسمي.