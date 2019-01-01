كلب ينقذ أصحابه من حريق كاد يلتهمهم

نجح كلب أليف، في إنقاذ حياة أصحابه من حريق، كان يمكن أن يلتهمهم، إذ حذرهم في الوقت المناسب، قبل اندلاع حريق في منزلهم.

ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن الحريق وقع في ولاية جورجيا الأمريكية، إذ استيقظ أصحاب المنزل في منتصف الليل، على صوت نباح كلبهم.

ووجد أصحاب المنزل عندما استيقظوا، النيران تبدأ في التهام منزلهم، وعندها هرعوا إلى الخارج، وتمكن جميع أفراد الأسرة من مغادرة المكان سالمين.

ولكن لسوء الحظ، فإنه على الرغم من أن أصحاب المنزل خرجوا جميعا سالمين، إلا أنهم لم يستطيعوا أن ينقذوا حيواناتهم الثلاثة الأخرى، فماتت حرقا.

واكتشف رجال الإطفاء، الذي ساهموا في إخماد النار والسيطرة على الحريق، أن السبب وراء الحادث، ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية.

وشارك رجال الاطفاء المحليون في ولاية جورجيا، صورة الكلب على صفحتهم عبر فيسبوك، باعتباره بطلا أنقذ حياة أصحابه، وطلبوا من السكان تثبيت أجهزة إنذار عن الحرائق في منازلهم واختبارها بصورة دورية.

الكلاب معروفة بسلوكها الوفي للإنسان، وهذه ليست أول مرة ينقذ فيها كلبا حياة إنسان، ففي سبتمبر الماضي، أنقذ جرو صغير في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، طفلين من ثعبان سام كاد يقتلهما، على حساب حياته.

وبذل الجرو الصغير البالغ من العمر 8 أشهر، حياته لإنقاذ الطفلين من ثعبان المرجان السام الذي تسلل إلى حديقة منزلهم، بحسب ماذ كر موقع "سبوتنيك" الروسي عن موقع "فوكس 35" الأمريكي.

كان الصبيان ينظفان وعاء الماء الخاص بالجرو الصغير، الذي يدعى زيوس، الموجود في فناء المنزل، وفي هذه اللحظة، زحف ثعبان المرجان السام إليهم، دون أن يعرفا.

ولاحظ الكلب الخطر وهرول باتجاه الثعبان، وقتله بعدما قطع رأسه، ولكن لسوء الحظ، أثناء القتال الذي دار بينهما، استطاع الثعبان أن يعقر الجرو عدة مرات.