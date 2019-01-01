مئات الطيور تسقط ميتة.. قلق عالمي بسبب لغز بيئي جديد

12:36 ص | الخميس 12 ديسمبر 2019
الطيور النافقة ملأت الطريق

الطيور النافقة ملأت الطريق

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

علاقة أحمد مكي مع الطيور.. علاج ونعي وعشق لا ينتهي

علاقة أحمد مكي مع الطيور.. علاج ونعي وعشق لا ينتهي

مدير الطب البيطري في دمياط: نحصن الطيور ضد الإنفلونزا

مدير الطب البيطري في دمياط: نحصن الطيور ضد الإنفلونزا

لا علاج له.. ظهور مرض قاتل يفتك بخلايا النحل في ويلز

لا علاج له.. ظهور مرض قاتل يفتك بخلايا النحل في ويلز

"ويلز" أول بلدة بريطانية تحظر "ضرب الأطفال"

"ويلز" أول بلدة بريطانية تحظر "ضرب الأطفال"

ظاهرة بيئية تقلق العالم وصفها العلماء بأنها "غريبة ومقلقة"، ما دفعهم إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة أسبابها وكيفية التعامل معها.

وشهدت سيدة وتدعي هانا ستيفنز، كانت في طريقة لزيارة طبيبها، أنها لمحت طيور الزرزور، وهي تحلق في المساء قرب قرية بودديرن في جزيرة أنغلزي في أقصى شمال غرب ويلز.

وفي طريق عودتها إلى المنزل، وجدت السيدة البريطانية هذه الطيور ميتة وملقاة على الطريق، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

أبلغت هانا زوجها بالأمر، قائلة إنها لم تكن تصدق ما يحدث أمامها، وكان رد زوجها، أنه تحقق من الواقعة بنفسه، قائلا: "لقد كان الأمر مقلقا ومخيفا للغاية، مئات من الطيور النافقة".

وذكرت الجمعية الملكية لحماية الطيور أنها قلقة مما حدث، مشيرة إلى أن طائر الزرزور مدرج على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.

وأشارت الجمعية إلى حرصها على أن تستكمل السلطات التحقيق، مشيرة إلى أنه من المبكر التكهن بسبب موت الطيور.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

أستاذ زلازل: بيتسجل يوميا في مصر 4 زلازل غير محسوسة".
"يخبرك دائما بأنه صادق".. 7 علامات تكشف الشخص الكذاب

"يخبرك دائما بأنه صادق".. 7 علامات تكشف الشخص الكذاب

شرح خبير تنمية بشرية بعض العلامات التي تكشف لك الشخص الكذاب أبرزها "يتجنب النظر إليك بشكل مباشر"
"هتطلق هتطلق".. 4 طباع شخصية قد تنهي أي علاقة

"هتطلق هتطلق".. 4 طباع شخصية قد تنهي أي علاقة

شرحت استشاري الطب النفسي أن هناك دراسة توصل إليها العالم النفسي الشهير جون جوتمان، لـ 4 طباع تؤدي إلى الطلاق
زلزال أمس ليس الأول.. لماذا يشعر المصريون بالهزات الأرضية في دول أخرى؟

زلزال أمس ليس الأول.. لماذا يشعر المصريون بالهزات الأرضية في دول أخرى؟

شعر بعض المواطنين بهزة أرضية خفيفة، مساء أمس الثلاثاء، إذ تساءل كثيرون عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان هناك زلزال يضرب مصر وما سر هذه الهزة.
كارير شِفت: يعني 5 سنين صيدلة وفي الآخر تطلع مدرس

كارير شِفت: يعني 5 سنين صيدلة وفي الآخر تطلع مدرس

معاناة فى الثانوية العامة للحصول على مجموع كبير، تعقبها 5 سنوات جد واجتهاد فى الكلية، وتحمل أعباء الدراسة المادية والنفسية، للفوز فى النهاية بلقب طبيب صيدلى