من صلاح لكيتا.. ثلاثي الأفارقة كلمة السر في تأهل ليفربول

01:58 ص | الأربعاء 11 ديسمبر 2019
من صلاح لكيتا.. ثلاثي الأفارقة كلمة السر في تأهل ليفربول

من صلاح لكيتا.. ثلاثي الأفارقة كلمة السر في تأهل ليفربول

كتب: حسن شحاته

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تمكن الأفارقة من بسط سيطرتهم على مواجهة ليفربول ضد ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، بقيادة الريدز للفوز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة تألق الثلاثي الأفريقي لليفربول، سواء بإحراز الأهداف أو المساهمة في إحرازها، وذلك بمشاركة كلا من الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا.

وتقدم نادي ليفربول في النتيجة عن طريق الغيني نابي كيتا بالدقيقة 57 من زمن المباراة، بعد انطلاقة هجومية من السنغالي ساديو ماني، ليرسل كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء، قابلها كيتا برأسية سكنت شباك الفريق النمساوي.

وفي الدقيقة 58، قام صلاح بضغط قوي على مدافع سالزبورج، ليحصل على الكرة ويراوغ بعدها حارس المرمى، ليسدد الكرة بقدمه اليمنى في الشباك الخالية، معلنا عن هدف الريدز الثاني، ليحقق الريدز فوزه في البطولة الأوروبية بنكهة أفريقية.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة ليتأهل إلى دور الـ16 متصدرًا مجموعته، وانتزع نابولي البطاقة الثانية بعدما احتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

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