بعد هدفه العالمي ضد سالزبورج.. أغرب 3 أهداف سجلها محمد صلاح (فيديو)

نجح الدولي المصري محمد صلاح، في قيادة فريقه ليفربول الإنجليزي، لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما ساهم في تفوق الريدز بإحراز هدف عالمي، أختتم به ثنائية فريقه أمام مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة، من دور المجموعات.

وافتتح نادي ليفربول الأهداف، عن طريق الغيني نابي كيتا، في الدقيقة 57 من زمن المباراة، وبعد مرور دقيقة واحدة فقط، ضغط صلاح بقوة على مدافع سالزبورج، ليقتنص الكرة، ويراوغ بعدها حارس مرمى ريد بول سالزبورج ببراعة، ليسدد الكرة بقدمه اليمنى من زاوية صعبة، لتسكن الشباك بنجاح.

ولم يكن هذا الهدف الأصعب للدولي المصري محمد صلاح، ونرصد لكم في السطور التالية، أغرب 3 أهداف سجلها الفرعون المصري مع مختلف الأندية، بعد هدفه في مباراة اليوم.

صلاح ضد يوفنتوس

وفي هدف مارادوني، تمكن صلاح، من خطف الأنظار بهدف عالمي، عندما كان يلعب ضمن صفوف فيورنتينا أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي، بعدما انطلق بالكرة من أمام منطقة جزائه إثر تمريرة رائعة من زميله، ليراوغ مدافع اليوفي محرزًا الهدف الأول لفريقه، في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف للفيولا.

صلاح ضد بارما

تمكن المصري محمد صلاح، من تسجيل هدف عالمي، عندما كان يلعب ضمن صفوف روما أمام بارما في كأس إيطاليا، بتسديدة رائعة بيسراه من على خط المرمى، تمكن من إسكانها الشباك بنجاح.

صلاح ضد أرسنال

وفي سيناريو مشابه لمباراة اليوم، تمكن صلاح من خطف الكرة من لاعب أرسنال بعد ضغط قوي، لينطلق بالكرة من منتصف الملعب، لينفرد بالحارس، ويسكنها في الشباك بنجاح، معلنا عن الهدف الثالث، في المباراة التي أنتهت بنتيجة 4-0 لصالح الريدز.