إذا كنت من مستخدمي "أبلكس".. اطمن على صحتك بـ9 فحوصات

لا يخفى على أحد مشاكل السمنة الصحية، ما بين أمراض القلب والسرطان والسكر والضغط، غير أن المشكلة الأكبر لهذه الأمراض هو الشكل العام، لذا يلجأ الكثيرون إلى منتجات التخسيس، مثل "أبلكس" الذي كان شعاره "لو راجل كل".

تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط مدير شركة إنتاج مستحضر للتخسيس "أبليكس"، الذى يتم الإعلان عنه عبر القنوات الفضائية وقيام عدد من الفنانين بالدعاية لذلك المنتج تحت شعار "لو راجل كل" ويشار بالإعلان لوجود تصريح من وزارة الصحة.

وتبين من خلال التحريات، أن المنتج غير معتمد من وزارة الصحة، وغير مدرج كعقار بشري أو مكمل غذائي، وبالاستعلام من المعهد القومي للأغذية، أفاد أن المنتج غير معتمد.

وأفادت وزارة الصحة أن منتج "أبلكس" غير معلوم المكونات، ويتم تحليله حاليًا، ما يطرح تساؤلا للأشخاص الذين تناولوا هذا العقار ماذا يجب أن يفعلوا؟.

قال الدكتور عماد نادر استشاري الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الشرطة، إن تلك المنتجات مجهولة المكونات قد تحتوي على بعض المواد الضارة التي تسبب مشاكل بالقولون والمعدة.

وأضاف أن تلك المنتجات غالبًا ما تحتوي على أعشاب ومواد جيلاتينية "تبقى في المعدة لفترة طويلة" لتجعل الشخص يشعر بالشبع لأطول فترة ممكنة، لكنها تسبب أضرارا أخرى مثل الأنيميا ونقص العناصر الغذائية بالجسم، لأنها تمنع حصول الجسم على احتياجاته من تلك العناصر، وبعض المنتجات تحتوي على مواد تنشط القولون وتسبب "الإسهال" ما يسبب ضغطا على هذا العضو.

وينصح "نادر" بمجموعة من الفحوصات والتحاليل التي يجب إجراءها للاطمئنان على صحة الإنسان، وهي كالآتي..

منظار معدة علوي Upper git endoscope

وهو إجراء طبي يقوم خلاله الطبيب بإدخال أنبوب رفيع مزود بكاميرا في نهايته داخل جسم الإنسان، ويتم خلاله فحص المعدة للاطمئنان على الجهاز الهضمي للمريض، والتأكد من عدم وجود التهابات أو أورام غير حميدة.

منظار قولون Colonoscope

تنظير القولون يستخدم لاكتشاف التغيرات أو الحالات الشاذة في الأمعاء الغليظة بـ"القولون" والمستقيم، ويتم من خلال إدخال أنبوب طويل ومرن "منظار القولون" إلى داخل المستقيم، ويشاهد الطبيب حالة القولون من خلال التلفاز.

تحليل دلالات أورام

ذلك التحليل يعمل على توضيح المواد التي تنتجها الخلايا السرطانية، وهي توضح ما إذا كانت هناك احتمالية أن يكون المريض مصاب بأورام.

تحليل AFP

يعتبر هذا التحليل للكشف عن نسبة البروتين المعروف بألفا فيتو بروتين " Alpha-fetoprotein" وذلك لتشخيص الإصابة بسرطان الكبد، ويجب ألا تزيد النسبة عن 8.1.

تحليل calprotectin in stool

ويتم هذا التحليل للاطمئنان على وجود التهابات في القولون، وإذا كانت النسبة أعلى من 50 فهذا يدل على وجود التهابات شديدة تحتاج إلى العلاج الفوري.

تحاليل وظائف كبد ووظائف كلي

يتم هذا الفحص عن طريق أخذ عينة دم، حيث فحص مستوي مركبات معينه في الدم، مستوى هذه المركبات يشير إلى وجود التهاب أو ضرر في الكبد أو الكلى

فحص البول Urea

ويتم من خلاله فحص تركيز اليوريا أو تركيز النيتروجين الموجود في اليوريا في مصل، ويتم من خلاله قياس أي ارتفاع في السموم بالجسم.

صورة دم كاملة

يمكن لهذا النوع من التحليل أن يوضح مستوى الفيتامينات والمعادن في الجسم، ويمكنه توضيح ما إذا كان هذ المنتج قد تسبب في حدوث أنيميا.