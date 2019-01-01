فيديو "الرجل الخنزير" يثير رعب مدينة إنجليزية.. والشرطة متهمة بالتخاذل

كثفت الشرطة البريطانية جهودها للعثور على رجل شوهد أمام مدرستين بمقاطعة "وركسترشاير" الإنجليزية، مرتدياً قناعاً على شكل رأس خنزير، مروعاً الطلاب وذويهم.

أرسلت مدرسة إعدادية، في مدينة "مالفيرن" بمقاطعة "وركسترشاير" البريطانية، خطابات تحذير لأهالي طلابها، تخبرهم فيها بتكرار رؤية رجل عدواني يرتدي رأس خنزير، يتعرض للطلاب الصغار ويحاول إخافتهم والجري ورائهم، وطلبت من الأهالي والطلاب سرعة الإبلاغ عن الرجل حال رؤيته، وفقاً لما نشرته صحيفة "Daily Mail" الإنجليزية.

تمكن أحد أولياء الأمور من تصوير الرجل أثناء مشيه بعيداً عن مدرسة ابنته، وانتشر مقطع الفيديو القصير بين أولياء الأمور والطلاب، وتم إرساله إلى إدارة المدرسة والشرطة، قبل أن يجد طريقه إلى شبكة الإنترنت، إلا أن وجه الشخص المرتدي للقناع لا يظهر في المقطع.

قال متحدث باسم الشرطة إن التحقيقات جارية لتحديد هوية الشخص المتهم بترويع طلاب المدارس، وتحديد دوافعه، إلا أنه لم يتم الاشتباه في شخص محدد أو اعتقال أحد بعد، وأكد أنه تم زيادة الدوريات في المناطق التي شوهد فيها المتهم، ونوه بضرورة إبلاغ الشرطة عند رؤيته في أي مكان.

أصبح الرجل الخنزير (Pig man) هو حديث المدينة، خاصة طلاب المدارس، الذين انقسموا لجزء يخشى الذهاب للمدرسة، خوفاً من التعرض لهجمة مروعة من هجماته المخيفة، وجزء آخر يتمنى لو يشاهده فعلياً، حيث لم تعد الصور والفيديو المسجل للرجل الخنزير كافياً لإشباع فضول البعض.

أكد عدد كبير من أولياء الأمور أنهم يشعرون بالدهشة والغضب من التخاذل الذي تعاملت به الشرطة مع القضية، وقال البعض إن الشرطة كان ينبغي عليها أخذ الأمور بجدية من البداية، واستعمال القوة إذا لزم الأمر، حيث اشتكى البعض من عدم استجابة الشرطة لبلاغاتهم الأولى، عندما تمت مشاهدة المتهم.

بينما يعتقد الكثيرون أن الهجمات المخيفة والغريبة لذلك الرجل الخنزير هي مجرد دعابة ثقيلة، يصر البعض على ضرورة توخي الحذر، وعدم اعتبار الأمر مجرد مزحة، لأن هوية المتهم ودوافعه وهدفه ليسوا معروفين بعد، وبالتالي لا يمكن الجزم بأنه يهدف إلى مجرد إثارة الخوف فقط.