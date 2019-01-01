موسوعة جينيس وفيلمان ودعم المواهب الشابة.. أسبوع حافل لتامر حسني

يعد الفنان تامر حسني واحدًا من أبرز فناني جيله، إذ حقق نجاحًا باهرًا في عدة مجالات، حيث نجح مطربًا وممثلًا كما كتب ولحن بعض أغانيه، بالإضافة لمشاركته في كتابة وإنتاج بعض أفلامه.

الأسبوع الأخير كان بارزًا بالنسبة لتامر حسني ومليئا بالأحداث الهامة، والتي نستعرض أبرزها كالآتي:

الترشيح لدخول موسوعة "جينيس" العالمية

أعلن تامر حسني عن ترشيحه لدخول موسوعة "جينيس" العالمية، عن فئة أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم، والمقرر إقامتها 6 ديسمبر الجاري.

وكتب تامر عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "أشكر إدارة مارينا مول أبوظبي على الدعوة الكريمة لجمهوري المحترم ورؤيتهم الخاصة بمشواري الفني والإنساني، وأشكر كل من يدعمني من محبيني ومتابعيني أو غير متابعيني".

وأضاف: "أشكر جمهور أبوظبي وكل الإمارات على اهتمامهم بالحدث من خلال حملاتهم الداعمة التي أراها في كل مكان، وأشكر كل من يدعمني في بلدي مصر الحبيبة وأي بلد عربي وعرب المهجر وجمهوري الأجنبي ولو حتى من خلال بوست صغير".

التعاقد على فيلم وإعلان موعد آخر

بالإضافة إلى ذلك، فإن تامر حسني تعاقد على بطولة فيلم "مش أنا"، والذي يشاركه فيه الفنانة حلا شيحة، وسيكون من إنتاج شقيقه الأكبر حسام.

ونشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي "إنستجرام"، صورة تجمعه مع شقيقه الأكبر حسام بعد الانتهاء من توقيع عقد أول فيلم من إنتاجه.

وكتب "حسني": "الصورة دي والفرحة اللي في ضحكة حسام أخويا لازم اكلمكوا عنها دا حسام أخويا الكبير كان نفسه يدخل عالم الإنتاج الفني من 5 سنين وينتجلي وأنا الحقيقة كنت دايماً برفض وكان بيزعل مني بس كنت دايماً بشرحله أنه لازم يدرس السوق الأول وميعتمدش عليا ويفهم ويذاكر كتير أوي مش عشان ينتج لا، عشان يكون منتج شاطر".

كما أعلن تامر حسني أخيرًا عن موعد عرض فيلمه "الفلوس" الذي تأجل عرضه أكثر من مرة.

ونشر "حسني" صورة لـ"البوستر" الرسمي للفيلم، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" قائلا: "25 ديسمبر بجميع دور العرض في مصر وجميع الدول العربية".

تامر حسني يعلن دعمه المواهب الشابة

أعلن الفنان تامر حسني، عن دعمه للمواهب الشبابية الجديدة، من خلال منحهم فرصة في فيلمه الجديد "مش أنا"، المُقرر تصويره خلال الأيام المُقبلة.

وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هشجع الشباب من خلال فرصة تمثيل في مشهد مهم في فيلمي الجديد محتاج شاب وفتاة، هنزل 3 مشاهد من أفلامي السابقة اللي عايز يشارك يختار مشهد منهم يمثله ويصوره بكاميرا عادية أو موبايل وأكيد أصحابه هيساعدوه وسواء ولد أو البنت هيمثل دوري في المشاهد".

حفل غنائي بمشاركة رامي جمال

يحيي تامر حسني حفلاً غنائياً داخل ساحة المنارة أرينا يوم 20 ديسمبر الجاري، بمشاركة النجم رامي جمال في أول ظهور له أمام الجمهور عقب إصابته بمرض البهاق، الذي أعلن عنه عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يغني حسني باقة من أغنياته، أبرزها "عيش بشوفك، 180 درجة، ناسيني ليه، عمري ابتدا" وغيرها من الأغنيات التي حققت نجاحاً مع الجمهور.