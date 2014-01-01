هل اشتراها عربي؟ مجهول يشتري لوحة فنية للرسام "جوجان" بـ169 مليون جنيه

رغم رحيل الرسام الفرنسي، بول جوجان، عن عالمنا منذ عام 1903، إلا أنه ترك لوحات فنية ما زالت تباع بأرقام خيالية في المزادات العلنية، كان آخرها بيع لوحته "شجرة غليظة"، مقابل 10.5 مليون دولار، أي ما يقدر بأكثر من 169 مليون جنيه.

حيث دخل وكلاء لأحد المشترين المجهولين، المزاد لينجحوا في الحصول على اللوحة الفنية الفريدة لصالح المشتري المجهول.

يذكر أن أحد رجال الأعمال القطريين قد سبق واشترى إحدى لوحات الفنان الفرنسي والتي تحمل اسم "متى تتزوجين" عام 2014، بقيمة 300 مليون دولار، حيث اعتبرت بأنها الأغلى سعرا في حينها.

وقام الفنان الفرنسي، برسم لوحته الفنية "شجرة غليظة" عام 1897، والتي جسدت تواجد طيور خضراء وزرقاء تنتمي إلى مرحلة "تاهيتي"، وهي أحد لوحاته الـ9 التي قام برسمها عن تلك الجزيرة، بينما الـ8 لوحات الأخرى تم اقتنائها من قبل المتاحف العالمية الكبرى، وعلى رأسها متحف "الأرميتاج" في بطرسبورج.

ورغم عدم معرفة الشخص الذي قام بشراء اللوحة، إلا أن وكلاءه أكدوا أنها لن تخرج من فرنسا، وفقا لما ذكره "روسيا اليوم".

ولم تكن هذه اللوحة هي الأغلى للرسام الفرنسي جوجان، حيث تم بيع العديد من لوحات الفنان الفرنسي بأرقام خيالية، أبرزها لوحة "متى تتزوجين؟"، التي بيعت في مزاد علني بقيمة 300 مليون دولار، وذلك في عام 2014 كأغلى لوحة فنية حينها، حيث تخطت لوحة "لاعبو الورق" التي بلغت تكلفتها 250 مليون دولار، للفنان بول سيزان.

وتظهر لوحة "متى ستتزوجين" فتاتين من جزيرة تاهيتي، حيث يعود تاريخ رسمها إلى عام 1892، ولم يتم الكشف عن مقتنيها، ولكن رجحت بعض التقارير أن يكون مشتريها قطريا.