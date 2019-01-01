أول صورة لرامي مالك في أحدث أفلام "جيمس بوند"

02:33 ص | الأربعاء 04 ديسمبر 2019
يؤدى رامي مالك الشخصية الشريرة في فيلم جيمس بوند

يؤدى رامي مالك الشخصية الشريرة في فيلم جيمس بوند

كتب: كتبت مني السعيد

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نشرت الشركة المنتجة للفيلم رقم 25 العميل السري البريطاني "جيمس بوند" "No Time to Die"، اليوم، ملصقات دعائية لأبطال الفيلم.

ونشرت صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا منفصلة لأبطال فيلم العميل السري رقم 007، ومنها الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية "رامي مالك"

ويبدو مالك في الصورة وهو يرتدي رداء أزرق داكن طويل، وحصدت الصورة آلاف الإعجابات، وأكثر من 300 مشاركة بعد نشرها بساعة تقريبًا.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت "تيزر" إعلان الفيلم الذي يفترض أن يرفع الستار عنه غدًا الأربعاء.

وكان مالك قد قال في تصريحات سابقة لصحيفة الديلي ميل إنه احتاج لتأكيدات أن الدور "الشرير" الذي سيلعبه في فيلم أحدث أفلام جيمس بوند ليس مرتبط بدور إرهابي عربي.

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