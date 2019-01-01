من المكواة إلى الشهرة.. رحلة "قاسم" الذي تحول إلى شعبان عبدالرحيم

كان دائما مثار حديث الناس بأغانيه تارة وتصريحاته أو ملابسه تارة أخرى، حتى بعد وفاته اليوم أصبح الفنان شعبان عبدالرحيم، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر عناوين الصحف الإخبارية بالعديد من الأسرار عن حياته، والتي أهمها بدايته الفنية ومعاناته للوصول إلى عالم الشهرة.

بداية شعبان عبدالرحيم الفنية

مر شعبان عبدالرحيم، بالعديد من المواقف الصعبة في حياته، وكانت نشأته ليست مرفهة، وإنما عانى في بداية حياته من الفقر، وكان يعمل في كي الملابس لكي يساعد والده في الإنفاق على إخواته السبعة من خلال عمله في محل مكوجي صغير يمتلكه الأب بالشرابية.

وعمل المطرب الشعبي، في مهن مختلفة منها غفير ومساعد بناء ونقاش، وفي رحلاته المختلفة لم تتوقف معاناته مع الفقر وإنما استمرت مع زواجه، وانتقاله بين أكثر من سكن أكثر من 14 مرة حتى أنه استأجر غرفة أسفل سلم إحدى العمارات، وقال عن ذلك "أنا ما اتولدتش نجم ولا كان في العيلة فنان كل اللي سبهولي أبويه مكواة رجل ودكان".

واكتشف عبدالرحيم، موهبته الغنائية فظل يغني في الأفراح الشعبية حتى اكتشفه منتج كاسيت وأنتج أول ألبوماته بعنوان «أحمد حلمي أتجوز عايدة»، مقابل 100 جنيه، وفق تصريحات الفنان الراحل، وأغنية «مبخفش وأنت عارف» التي كانت سببا في دخوله السينما من خلال بوابة فيلم «مواطن ومخبر وحرامي».

وقدم الفنان الراحل العديد من الأغاني الشعبية، حتى ذاع شريط شعبان عبد الرحيم "ها بطل السجاير"، ولقي شهرة واسعة بعد أغنية "أنا بكره إسرائيل".

سر اختيار اسم شعبان عبدالرحيم

اسمه الحقيقي، "قاسم" ولكن اختار اسم "شعبان" بالوسط الفني وحتى حياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان.

وقام شعبان عبد الرحيم ببطولة فيلم "فلاح في الكونجرس"، مع الفنانة عبير صبري، ونشوى مصطفى، ثم قام بالتمثيل في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي"، وشاركه التمثيل صلاح عبد الله، وهند صبري، وخالد أبو النجا.