على كرسي متحرك.. آخر ظهور للفنان شعبان عبدالرحيم قبل وفاته

أكد نجل الفنان شعبان عبد الرحيم لـ"الوطن"، وفاة والده عن عمر 62 عاما، في مستشفى المعادي العسكري، منذ قليل.

كان آخر ظهور للفنان شعبان عبدالرحيم، الأسبوع الماضي، حيث قدم الفنان حفلًا غنائيًا بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، المقام على الأراضي السعودية.

وظهر عبدالرحيم، وقتها في الفيديو الذي نشره المستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، وهو يغني جالسا على كرسي متحرك، بسبب تعرضه لأزمة صحية في الأيام الأخيرة.

البولفارد ... ليالي المحروسة pic.twitter.com/QshSma2fs4 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 29, 2019

وبعد ظهوره الأسبوع الماضي، قال الفنان شعبان عبد الرحيم، وقتها، إن سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفله بموسم الرياض أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.

وأضاف شعبان، لـ"الوطن": عندما حدثني أحد المسؤولين عن تنظيم حفلات موسم الرياض في البداية رفضت إني أظهر وأغني وأنا مكسور، ولكنهم أقنعوني أن أغني على كرسي وهذا شيء عادي يقوم به معظم المطربين، وبالفعل وافقت وقدمت الحفل والحمد لله كان حفل ناجح.