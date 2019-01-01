ربح أموال وإغلاق حسابات.. تحديثات عليك معرفتها على "فيسبوك وتويتر"

عملت شركتي "تويتر" و"فيس بوك" على إصدار العديد من التحديثات المهمة التي طرأت على موقعي التواصل الاجتماعي، بهدف تحسين الخدمة للمستخدمين، بالإضافة إلى العمل على إطلاق خاصيات جديدة خلال الفترات المقبلة.

ويستعرض "الوطن" أبرز تلك التحديثات التي أضافتها الشركتين الشهيرتين على موقعيهما في الآونة الأخيرة:

تحديثات تويتر

تهدف شركة تويتر إلى إعطاء المستخدمين مزيدًا من المعلومات حول ما قد يحصل عليه المعلنون من معلومات وبياناتهم تخصهم.

وذكرت الشركة أنها تدشن موقعًا مختصًا بتوضيح جهودها لحماية البيانات، ومنح المستخدمين مزيد من المعلومات عن مجال البيانات.

- حذف التعليق المسيء:

قالت شركة موقع التدوينات القصيرة، إنها ستطلق على مستوى العالم خاصية من أجل منح المستخدمين سيطرة أكبر على محادثاتهم على الموقع، عقب اختبارها من قبل في الولايات المتحدة وكندا واليابان.

الشركة وجدت أثناء التجارب أن المستخدمين عادة ما يحجبون التعليقات "التي يرون أنها غير ذات صلة بالموضوع أو المسيئة"، وفقًا لما قالته سوزان شيا مديرة إدارة المبيعات في تويتر.

- "إشعار" بجانب الوسائط المزيفة

أعلن تويتر مؤخرًا، خطّته للحصول على مساهمات الجمهور بشأن سياسة جديدة للتعامل مع الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة، طالبًا آراء الجمهور، انطلاقًا من حرصه -كخدمة مفتوحة- أن تعكس قوانينه صوت مستخدميه، كما يؤمن بضرورة التفكير من منظور عالمي، وكذلك تسهيل فهم القرارات المتعلقة بتعديل المحتوى.

ويقترح تويتر وضع إشعار بجانب التغريدات التي تشارك وسائط مُزيَّفة ومُضلِّلة، تحذير المغردين قبل مشاركتهم أو إعجابهم بتغريدات تحتوي على وسائط مُزيَّفة أو مُضلِّلة، أو إضافة رابط -على سبيل المثال- إلى مقال أو لحظات تويتر، يُمكن للأشخاص من خلاله قراءة المزيد حول سبب اعتقاد عدد من المصادر، أن هذه الوسائط مُزيَّفة أو مُضلِّلة.

تحديثات فيس بوك

وأطلقت شركة فيس بوك العالمية تطبيقا جديدا مؤخرا، لتُكافئ مستخدميها على المشاركة في استطلاعات الرأي، والأبحاث، والمهام.

ومن خلال تطبيق طرحته فيس بوك تحت اسم "فيوبوينتس" Viewpoints، يستطيع المستخدم ربح ما يصل إلى 600 دولار، ويعد هذا التطبيق أداة مثالية لقياس أداء "تطبيقات الشركة"، مثل فيس بوك، إنستجرام، واتس آب، بورتال، وأوكولوس، حسب ما ذكرت شركة فيس بوك.

- أول إشعار تصحيح لـ"الأخبار الكاذبة":

أصدر موقع فيس بوك السبت الماضي، أول إشعار تصحيح "Notification" لأحد المستخدمين، وتنبيه باحتواء منشوره على معلومات خاطئة، وفقا لقانون الأخبار المزيفة في سنغافورة.

وطلبت الحكومة بسنغافورة الجمعة الماضي، من فيس بوك نشر إخطار تصحيح لمنشور أحد المستخدمين بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، والتزم موقع التواصل الاجتماعي لطلب الحكومة وأرسل إخطار التصحيح.

- إغلاق أكثر من 5 مليارات حساب زائف:

أعلنت شركة فيسبوك، عن إغلاقها 5 مليارات و400 مليون حساب مزيف خلال عام 2019 مقارنة بالعام الماضي، حيث حذفت الشبكة الاجتماعية الأولى في العالم 3 مليار و300 مليون حساب خلال تقريرها السنوي للشفافية.

وبلغ عدد الحسابات المزيفة التي تم تعطيلها من قبل الشركة أكثر من 2 مليار في الفترة من يناير إلى مارس الماضي، وأزالت مليار و500 مليون حساب في الربع الاخير من العام، كما تم حذف 1.7 مليار حساب مزيف من يوليو إلى سبتمبر وفقا لأحدث تقارير "فيسبوك" للشفافية، والذي يتضمن بيانات حسابات على موقع الصور "إنستجرام" في الفترة ما بين أبريل وسبتمبر.

- اختبار ميزة جديدة لتتحقق من الحسابات الشخصية:

يختبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ميزة جديدة للتحقق من الحسابات، وهي مطالبة المستخدمين بأخذ "فيديو سيلفي" لإثبات أنهم شخص حقيقي.

يطلب الإجراء الجديد، الذي يخضع حاليًا للاختبار، من المستخدمين حمل هواتفهم على مستوى العين مع تمكين الكاميرا ثم تركيب وجوههم في إطار دائري يظهر على الشاشة.

يقوم المستخدمون بتسجيل "فيديو سيلفي" بالنظر إلى الأمام مباشرة، ثم إلى اليمين، ثم إلى اليسار، ثم إلى الأمام مباشرة مرة أخرى، وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

- "Whale".. تطبيق جديد لتصميم "الميمز" الساخرة:

تسعى شركة فيسبوك إلى الدخول في مجال صناعة "الميم" من خلال تطبيق جديد يسمى "Whale" أو الحوت.

تم طرح التطبيق بواسطة النظام الأساسي الأسبوع الماضي، وهو متاح حاليًا فقط عبر متجر التطبيقات الكندي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتيح Whale للمستخدمين تركيب نصوص ومؤثرات خاصة على الصور ثم مشاركتها على "إنستجرام" أو "ماسنجر".