في 8 خطوات.. اربح 600 دولار من فيس بوك

رغبة منها في مكافأة عملائها، أطلقت شركة فيس بوك العالمية تطبيقا جديدا مؤخرا، لتُكافئ مستخدميها على المشاركة في استطلاعات الرأي، والأبحاث، والمهام.

ومن خلال تطبيق طرحته فيس بوك تحت اسم "فيوبوينتس" Viewpoints، يستطيع المستخدم ربح ما يصل إلى 600 دولار، ويعد هذا التطبيق أداة مثالية لقياس أداء "تطبيقات الشركة"، مثل فيس بوك، إنستجرام، واتس آب، بورتال، وأوكولوس، حسب ما ذكرت شركة فيس بوك.

وتستعرض "الوطن" الخطوات اللازمة لضمان ربح 600 دولار من شركة فيس بوك:

إنشاء حساب على تطبيق "فيوبوينتس" Viewpoints، شريطة أن يكون عمر المستخدم أكثر من 18 عاما. تسجيل البيانات الشخصية مثل: الاسم، وعنوان البريد الإلكتروني، وبلد الإقامة، وتاريخ الميلاد، والجنس، إضافة إلى معلومات أخرى، مثل: الموقع الحالي، وذلك بغية تأهيل المستخدم للبرامج الفردية. الانضمام إلى برامج تطبيق "فيوبوينتس" Viewpoints، من خلال دعوة يرسلها فيس بوك إلى المستخدم. إعطاء المعلومات التي يطلبها فيس بوك والتي يشرحها تفصيلًًا، ومعرفة كيفية استخدامها. المشاركة في استطلاع الرأي باتباع الخطوات اللازمة التي تظهر في التطبيق على كل برنامج. حساب عدد النقاط التي سيحصل عليها بعد انتهاء كل برنامج. إنشاء حساب على الموقع التجاري "باي بال". استلام 600 دولار محولة من فيس بوك إلى حساب المستخدم عبر خدمة "باي بال".

ومن جانبه، علق فيس بوك على مدونته على تطبيقه الجديد "فيو بوينتس" قائلًا: "نؤمن بأنّ الطريقة المثلى لتحسين المنتجات هي الحصول على الآراء من الأفراد الذين يستخدمونها مباشرةً. سنستخدم هذه الرؤى لتحسين منتجات ولإفادة أكبر شريحة من المستخدمين".

وأتاحت الشركة للمستخدم إنهاء مشاركته في البرنامج في أي وقت شاء، موضحة أنّ التطبيق" متاح في الوقت الحالي للمستخدمين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وأنّ لكل برنامج معايير قبول خاصة به، علما بأنّ استخدامه سيكون مقتصرا حاليا على المشتركين داخل أمريكا، على أمل أن يكون متاحا لبقية لمستخدمين في دول أخرى العام المقبل.