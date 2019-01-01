منها معرفة من تجاهل طلب صداقتك أو حذفه.. 5 خدع خفية في فيسبوك

على الرغم من مشكلاته، لا يزال فيسبوك هو الساحة الرقمية رقم 1 في العالم، ولا يزال منصة مهمة، وهو واحد من أكثر مواقع الويب تعقيدًا وتعددية في العالم.

مع أهميته، يزداد مستخدموه، وتتعدد مميزاته، التي يوجد كثير منها لا يعلم عنها عديد من المستخدمين شيئا، أو لا يصلون لها بسهولة، لذا نستعرض في السطور التالية مجموعة من الخدع السحرية في فيسبوك، ذكرها موقع مجلة "pc" الأمريكية المتخصصة في التقنية والتكنولوجيا.

الاطلاع على كل طلبات الصداقة التي أرسلتها ومن تجاهلها ومن حذفها

بالتأكيد أنت أرسلت طلبات صداقة كثيرة جدا على فيسبوك، وقد لا تعرف من تجاهل الطلب ومن حذفه، ولكن هناك خدعة تسمح لك بمعرفة ذلك، لأن فيسبوك يتتبع هذا.

هذه الميزة يمكن الاستمتاع بها من خلال الذهاب إلى خيار طلبات الصداقة، ثم الضغط على اختيار "مشاهدة الكل" الذي تجد فيه "عرض الطلبات المرسلة"، ستجد قائمة بكل الطلبات التي أرسلتها ومن تجاهلها ومن حذفها.

معرفة من يتطفل على حسابك ومنعه

إذا أردت أن تعرف إذا كان هناك شخص ما قد سجل الدخول إلى حسابك دون إذنك أو لا، انتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بك، وضمن الأمان وتسجيل الدخول، اختر "مكان تسجيل الدخول".

في هذا الخيار ستجد جميع تسجيلاتك النشطة على فيسبوك، من أجهزة سطح المكتب أو الأجهزة المحمولة، سواء لفيسبوك أو ماسنجر، وستجد أيضا بيانات حول الموقع والمتصفح والجهاز الذي سجل الدخول.

حفظ المنشورات التي تعجبك

خوارزمية موجز الأخبار على فيسبوك تجعل من المستحيل العودة والعثور على شيء رأيته خلال تصفحك، وأحيانا قد ترى شيئا يعجبك وتود ألا يضيع، لحسن الحظ هناك ميزة تتيح ذلك.

إذا أردت الاحتفاظ بمنشور ما على فيسبوك، اضغط على الثلاث نقاط الموجودة أعلاه، ستظهر قائمة، اختر منها حفظ، عندها سيتم إرسال المنشور إلى مجلد محفوظاتك.

المحفوظات تجدها داخل شريط "المحفوظات" الأرجواني الصغير الموجود في قائمة المفضلة، ولا تنتهي صلاحية المشاركات المحفوظة، ولكنها قد تختفي إذا حذفها الملصق الأصلي.

تشفير الدردشة الخاصة بك

لمن يريد التأكد من أن لا أحد يتجسس على محادثته، يوفر برنامج "فيسبوك ماسنجر" خيارًا لتشفير الدردشة الخاصة بك، هو لا يتم تمكينه افتراضيًا، لأنه يعطل العديد من خيارات الدردشة.

لجعل محادثتك آمنة على ماسنجر، اضغط على اسم صديق الدردشة الخاص بك في الجزء العلوي من الشاشة وانتقل لأسفل واختر "محادثة سرية"، وبعدها انقر فوق "موافق"، عندها تصبح محادثتك مشفرة من طرف إلى طرف، وستتمكن حتى من تعيين حدود زمنية حتى تختفي الرسائل بعد وقت معين.

استخدام ماسنجر دون امتلاك حساب على فيسبوك

يضطر بعض الأشخاص إلى التسجيل على فيسبوك خصيصا لاستخدام ماسنجر، ولكن ما لايعرفه الكثيرون أنه يمكن استخدام تطبيق دردشة فيسبوك بدون حساب فيسبوك.

في شاشة تسجيل الدخول في ماسنجر، اضغط على زر "ليس لديك حساب" وستتمكن من التسجيل باستخدام رقم هاتفك فقط.

بمجرد أن تسجل، ستكون قادرًا على اختيار صورة وبدء الدردشات مع أشخاص تعرفهم، ويمكن العثور على العديد منهم بسهولة من مكتبة جهات اتصال هاتفك.