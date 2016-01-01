"جولد".. رسالة جديدة خادعة على واتساب تخترق هاتفك

03:51 ص | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
واتساب

واتساب

كتب: الوطن

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رصد باحثون ظهور خدعة "واتساب جولد" (WhatsApp Gold) القديمة التي برزت خلال عام 2016، من جديد في شكل آخر، يمكن من خلاله اختراق الهواتف.

تتمثل الخدعة القديمة التي ظهرت من جديد في رسالة تحمل رابط تحميل تطبيق خيالي يسمى "واتساب جولد"، غير موجود في الواقع، إذ أنه ليس هناك سوى إصدار واحد من واتساب، وهو التطبيق المستخدم بالفعل في جميع أنحاء العالم.

وتضم الرسالة التي تحمل التطبيق الخيالي جزئين، الأول يقول إن مقطع فيديو سيصدر في الغد باسم Martinelli، هذا المقطع سيخترق هاتفك، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وكُتب في الجزء الأول: "قال شخص متختصص في تكنولوجيا المعلومات إن فيديو سيصدر غدا من واتساب، اسمه martinelli، لا يجب فتحه، إنه يخترق هاتفك ولا يمكن إصلاحه، انشر المعلومة".

أما الجزء الثاني من الرسالة، فهو عبارة عن تحذير من "واتساب جولد"، وهو عملية احتيال حقيقية، كما أن الرسالة تستطرد: "إذا تلقيت رسالة لتحديث واتساب إلى واتساب جولد، فلا تنقر فوقها. إن هذا الفيروس معقد جدا، ابعث التحذير إلى الجميع.

وفي هذا الشأن، ينصح واتساب الحقيقي المستخدمين بأنه وفي حال تلقيت الرسالة هذه، احذفها على الفور ولا تعيد إرسالها إلى الأصدقاء.

وكان واتساب حذر من ثغرة أمنية خطيرة أخرى، في نوفمبر الماضي، تسمح للمتسللين بالتحكم في بيانات التطبيق الخاصة بالمستخدمين، إضافة إلى الحصول على البيانات الموجودة على هواتفهم من الداخل.

يشن "الهاكرز" الهجوم على مستخدمي واتساب من خلال الثغرة المكتشفة من خلال إرسال ملف فيديو مصاب بفيروس معين إلى الضحايا، بتنسيق MP4، يحصلون من خلاله على ما يريدون، وفقا لموقع "news18".

وتؤثر هذه الثغرة على إصدارات واتساب عبر كل الأنظمة، "أندرويد، أي أو إس، إنتربرايس كلاينت، ويندوز فون، وإصدارات بيزنس على أندرويد وأي أو إس".

ويمكن أن تؤدي هذه الثغرة إلى تعرض الهاتف للخطر، مع احتمال أن تزرع البرامج الضارة طرق إما للوصول إلى البيانات، أو الاستيلاء عن بُعد على هاتفك أو جهاز الحوسبة أو حتى التنصت على المحادثات.

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