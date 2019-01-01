أكل مخ أحد ضحاياه.. حكاية السفاح روبرت مودسلي أقدم سجين في بريطانيا

03:44 ص | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
روبرت مودسلي

روبرت مودسلي

كتب: مصطفى الصبري

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"The Killer In My Family"، هي سلسلة وثائقية أذيعت هذا الأسبوع في بريطانيا، عن واحد من أبشع القتلة، والذي يعد أقدم سجين في البلاد أيضا، ويدعى روبرت مودسلي.

روبرت مودسلي، البالغ من العمر 66 عامًا، هو أقدم سجين بريطاني في الحبس الانفرادي في ويست يوركشاير في بريطانيا، إذ دخله بعد قتل 4 رجال في السبعينيات، وقضى به 41 عامًا، قتل خلالها 3 آخرين خلال إقامته في السجن.

ارتكب مودسلي أول جريمة قتل في مارس عام 1974، عندما حبس جون فاريل، 30 عامًا، وتم إرساله إلى مستشفى برودمور للطب النفسي في بيركشاير قبل أن يقتل زميلًا نزيلًا، وهو متحرش بالأطفال، اسمه ديفيد فرانسيس، وكان عمره 26 عامًا في فبراير 1977.

بعد ذلك، نُقل مودسلي إلى سجن ويكفيلد المشدد الحراسة حيث قتل بعد ذلك بسنتين 2 من زملائه السجناء في يوم واحد في يوليو من عام 1978، وهما سالني داروود، 46 عامًا، المحبوس بتهمة قتل زوجته، وويليام روبرتس، 55 عامًا، الذي اعتدى جنسياً على شاب وفتاة.

القاتل المتسلسل المولود في ليفربول، والذي قضى ما مجموعه 42 عامًا في السجن، قضى أيضًا فترة في سجن في جزيرة وايت، حيث التقى الطبيب النفسي بالسجن الدكتور بوب جونسون في عام 1991.

قال الدكتور جونسون إن الأمر استغرق من سنتين إلى 3 سنوات للحصول على إذن لبدء جلسات معه، وأضاف أنه في البداية كان أمرًا صعبًا لأنه سيراه في زنزانته، لكنه أشار إلى أنه منذ البداية أبلغ مودسلي أنه "إذا أخافه فسيذهب".

استمرت الجلسات عامين، وفي أحدها، قال مودسلي: "أعرف في الماضي عندما حاولت مواجهة هذه الأشياء، كما تعلم، أنا فقط قادر على فعل أي شيء، ولهذا السبب حصلت على إلى توخي الحذر، واستطرد أنه يعتقد أنه يحرز تقدماً.

في السبعينيات من القرن الماضي، استهدف مودسلي مرتكبي الجرائم الجنسية ونفذ "العدالة الأهلية" من وجهة نظره، مما أسفر عن مقتل 3 من ضحاياه أثناء وجودهم في السجن.

ومن أبرز ما تم تداوله عن هذا السفاح رعبا أنه أكل جزءًا من دماغ أحد ضحاياه في السجن، ما منحه لقب "حنبعل".

وكشفت السلسلة الوثائقية مدى حب القاتل للأفلام الوثائقية والفن والشعر لديفيد ومتابعته لهم من زنزانته.

وعرض أيضا رسائل صاغها القاتل لابن أخيه جافين، تظهر جزءًا من شخصيته، إذ تحدث إلى ابن أخيه عن اللحظة التي أدرك فيها أن عمه كان قاتلًا، من خلال رؤية القصة في إحدى الصحف.

وقال جافين إنه كان يعلم أن "العم بوب" كان في السجن وأنه "أخطأ"، متابعا "لكن لم يشرح لي أبدًا عندما كنت طفلاً ما قام به".

وأردف "عمري كان حوالي 12 و13 عامًا وقتها، كنت في المدرسة الثانوية وكان أحد أصدقائي في الفصل يقرأ صحيفة الديلي ميرور أو شيء من هذا القبيل، وكانت هناك صفحة مزدوجة مكتوب عليها (آنيبال مودسلي" مع القصة وصورة له، وعرفت على الفور أن ذلك كان عمي بوب".

يكشف غافن: 'إنه يحب أن يكتب لنا رسائل ويخبرني بما كان يشاهده على التلفزيون. إنه يحب برامج الحياة البرية أيضًا ، مثل برامج Attenborough وأشياء من هذا القبيل.

مودسلي يقضي حاليا أربعة أحكام بالسجن مدى الحياة، وهو أقدم سجين بريطاني يقضي فترة الحبس الانفرادي لأكثر من أربعة عقود وسيبقى هناك طوال حياته.

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