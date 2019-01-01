آذانهم حساسة.. غطاء للرأس يحمي الكلاب العسكرية

تنجه أنظار الجيش الأمريكي خلال السنوات الأخيرة إلى تجنيد "الكلاب" لدورها في استشعار القنابل والمواد المخدرة، ويبدو أن الاهتمام أصبح أكبر، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن تصميم "خوذة" أو غطاء للرأس لحماية الكلاب أثناء الاشتباكات.

وتعمل تلك الخوذة على حماية الكلاب التى تخدم في الجيش من الصمم، بسبب التعرض للضجيج، وأصوات الانفجارات بشكل مستمر.

ووفقًا لما نقله موقع "سكاى نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فأن نظام السمع لدى الكلام "CAPS"، يحمي الكلاب التي تعمل في أماكن قريبة من العربات والمعدات العسكرية.

وتتميز الخوذة بقدرتها على التمدد لتلائم جميع أنواع الكلاب، ويمكن لهذا الغطاء الذكي أن يميز بين الأصوات، وبالتالي يمكنه عزل المستويات المرتفعة.

وأوضح الباحث في الشؤون العسكرية، ستيفن لي، أن سمع الكلاب يتأثر بالأصوات العادية، مثل الضجيج الناتج عن رحلة قصيرة بالمروحية.

وأضاف أن الكلب قد يصبح غير قادر على إنجاز المهمة بالشكل المطلوب، حين يعاني تراجعا في السمع، وبالتالي، فإن غطاء الرأس يقدم خدمة كبيرة.

وقبل الإعلان رسميا عن هذا الغطاء، تم تجريبه بشكل مكثف في المجال العسكري، وفي إطار مهمات إنفاذ القانون.