"كسرنا النحس".. منتخب مصر الأوليمبي يفك عقدة العرب في أمم أفريقيا

07:48 ص | السبت 23 نوفمبر 2019
منتخب مصر الأولمبي

منتخب مصر الأولمبي

كتب: حسن شحاته

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بعد 8 أعوام، نجح منتخب مصر الأولمبي في فك عقدة المنتخبات العربية في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، منذ انطلاقها بنظامها الحديث عام 2011، وذلك بعد تفوقه على نظيره كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهاية التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وتمكن المنتخب المصري الأوليمبي من فك عقدة المنتخبات العربية في البطولة، حيث سبق لمنتخبي الجزائر والمغرب الخسارة في المباراة النهاية بآخر نسختين.

فوز منتخب مصر باللقب وفك النحس

افتتح منتخب مصر الأوليمبي أهداف المباراة عن طريق كريم العراقي في الدقيقة 38 من زمن المباراة، بعد عرضية أرضية من رمضان صبحي من داخل منطقة الجزاء، قابلها العراقي بتسديدة رائعة، عجز حارس الفريق الإيفواري في التصدي لها.

وتمكن المنتخب الإيفواري من إدراك هدف التعادل عن طريق أبو بكر دومبيا، في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين، قبل أن يخطف رمضان صبحي هدف الفوز في الدقيقة 114 من عمر المباراة، ليقود المنتخب الوطني للتتويج بأول لقب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ليصبح أول منتخب عربي يتوج بالبطولة منذ انطلاقها.

خسارة المغرب في نهائي 2011

أقيمت أول نسخة بالنظام الجديد لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما في المغرب، عام 2011، ورغم وصوله للمباراة النهائية على أرضه ووسط جماهيره إلا أن المنتخب المغربي فشل في التتويج باللقب، عقب خسارته في المباراة النهائية أمام نظيره منتخب الجابون بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح يونس مختار أهدف المباراة لأسود الأطلسي قبل أن يقلب المنتخب الجابوني الطاولة بهدفين وينتزع اللقب الأول.

خسارة الجزائر في نهائي 2015

وفي النسخة الثانية من البطولة لعام 2015، تمكن المنتخب الجزائري من الوصول للمباراة النهائية في محاولة أخرى للعرب لانتزاع اللقب، إلا أن محاربي الصحراي فشلوا في الحصول على اللقب، بعدما تلقى الخسارة على يد المنتخب النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

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