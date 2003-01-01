شباب وأولمبي وكبار.. كوت ديفوار بوابة مصر لحصد البطولات الأفريقية

01:25 ص | السبت 23 نوفمبر 2019
شباب وأولمبي وكبار.. كوت ديفوار بوابة مصر لحصد البطولات الأفريقية

شباب وأولمبي وكبار.. كوت ديفوار بوابة مصر لحصد البطولات الأفريقية

كتب: حسن شحاته

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"شباب وأولمبي وكبار".. 4 مرات كانت فيها كوت ديفوار بوابة المنتخب المصري التي عبر خلالها بوابة البطولات الأفريقية في مختلف الأعمار السنية، ليختتمها مساء الجمعة المنتخب الأولمبي بانتصار صعب على نظيره الإيفواري بهدفين مقابل هدف في المباراة النهاية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

ونرصد لكم في التقرير التالي انتصارات المنتخب المصري على كوت ديفوار في البطولات الأفريقية بمختلف الأعمار السنية.

مصر ضد كوت ديفوار في أمم أفريقيا تحت 23 عاما

حقق المنتخب المصري الأولمبي فوزًا بشق الأنفس على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد "القاهرة الدولي"، حيث افتتح الفراعنة أهداف المباراة عن طريق كريم العراقي في الدقيقة 38 من زمن المباراة، بعد عرضية أرضية متقنة من رمضان صبحي قابلها العراقي بتسديدة رائعة سكنت شباك الفريق الإيفواري.

وأدرك منتخب كوت ديفوار التعادل عن طريق أبو بكر دومبيا في الدقيقة 89 من زمن المباراة، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، تمكن الفراعنة خلالهما من إحراز هدف الفوز عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 114 من عمر المباراة، ليقود فريقه إلى التتويج بأول لقب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بعد انطلاقها بالنظام الجديد عام 2011، وذلك بعدما سبق له ضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو بالانتصار على جنوب أفريقيا بنتيجة 3/0 في الدور نصف النهائي.

مصر ضد كوت ديفوار في أمم أفريقيا للكبار

وعلى مستوى المنتخب المصري الأول لكرة القدم، نجح حسن شحاتة، المدير الفني السابق للفراعنة في قيادتهم لحصد لقب كأس الأمم الأفريقية لعام 2006، بعد فترة غياب استمرت 8 سنوات، وذلك عقب فوزه الصعب على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة في المباراة النهائية للبطولة الأفريقية، التي استضافتها الأراضي المصرية.

مصر ضد كوت ديفوار في أمم أفريقيا للشباب

وكان المنتخب المصري للشباب صاحب بداية عقدة عبور بوابة كوت ديفوار في المباريات النهائية في البطولات الأفريقية، حيث حقق الفراعنة اللقب على حساب نظيره الإيفواري، بعد التغلب عليه بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا 1991 والتي استضافتها الأراضي المصرية.

وفي كلاكيت للمرة الثانية، تمكن المنتخب المصري للشباب من تحقيق فوز صعب على نظيره الإيفواري بنتيجة 4-3، في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا 2003 والتي استضافتها بوركينا فاسو.

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