مونديال وأولمبياد.. رمضان صبحي يتفوق على كبار لاعبي الكرة المصرية

رغم صغر سنه إلا أن رمضان صبحي أثبت أحقيته بحمل شارة قائد المنتخب المصري الأولمبي، بعدما أثبت جدارته وتمكن من تحقيق إنجاز تاريخي، عجزت أعظم مواهب مصر وعلى رأسها محمود الخطيب، وحازم إمام، ومحمد أبو تريكة، وحسام حسن، ومحمد صلاح عن تحقيقها.

وأصبح رمضان صبحي أصغر لاعب يصل إلى بطولتي كأس العالم والأولمبياد في تاريخ الكرة المصرية، ونرصد لكم في التقرير التالي كيف نجح رمضان صبحي في التفوق على كبار لاعبي الكرة المصرية.

إنجاز رمضان صبحي التاريخي

حقق رمضان إنجازًا تاريخيًا بالتأهل لطوكيو بعدما أصبح أصغر لاعب مصري يتأهل لبطولتي الأولمبياد وكأس العالم، عقب تحقيق الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ستاد القاهرة، حيث تمكن من افتتاح أهداف المباراة بركلة جزاء، كما ساهم بشكل كبير في تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، ليقودهم للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

كما سبق له المشاركة في كأس العالم بروسيا 2018، وهو في عمر الـ19 عامًا، والتي خرج منها الفراعنة من الدور الأول متذيلاً للمجموعة خلف منتخبات أوروجواي، وروسيا، والسعودية.

كيف نجح رمضان صبحي في التفوق على كبار لاعبي الكرة المصرية؟

محمود الخطيب

يعد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حاليًا، أحد أبرز أساطير كرة القدم المصرية عبر تاريخها، وبالرغم من مشاركته في أولمبياد موسكو 1980، وأولمبياد لوس أنجلوس 1984 وإحرازه هدفًا أمام كوستاريكا، في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-1 ليقودهم للتأهل إلى الدور الثاني، إلا أنه لم يشارك في بطولة كأس العالم كلاعب.

حازم إمام

لقبته الجماهير المصرية بـ"الثعلب الصغير"، نظرًا للموهبة الكبيرة التي امتلكها من أبيه الراحل، وعلى الرغم من أداءه الكبير رفقة الأندية والمنتخب الوطني المصري، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق إنجاز رمضان صبحي، حيث فشل في التأهل إلى بطولتي الأولمبياد وكأس العالم.

محمد أبو تريكة

على الرغم من تحقيق أبو تريكة العديد من الإنجازات رفقة المنتخب المصري والنادي الأهلي، إلا أنه لم يتمكن من التأهل لكأس العالم طوال مسيرته، كما أنه شارك مع المنتخب الأولمبي ضمن الـ3 لاعبين الذين تخطى عمرهم الـ23 عامًا، وذلك في أولمبياد لندن 2012، حيث كان من ضمن اللاعبين المنضمين رفقة أحمد فتحي وعماد متعب.

حسام حسن

شارك مهاجم المنتخب المصري السابق مع الفراعنة في كأس العالم 1990، وهو في عمر الـ24 عامًا، كما أنه لم يتمكن من المشاركة في بطولة الأولمبياد.

محمد صلاح

يعد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أحد أبرز اللاعبين المصريين في الوقت الحالي، وعلى الرغم من مشاركته في أولمبياد لندن وهو في عمر أقل من 23 عامًا، إلا أنه شارك في كأس العالم وهو في عمر الـ26 عامًا، ليصبح صبحي أصغر لاعب يتمكن من المشاركة في البطولتين عبر تاريخ الكرة المصرية.