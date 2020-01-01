روح وجماعية ورجولة.. أهداف قادت منتخب مصر الأولمبي إلى "طوكيو"

في ظل الروح المعنوية الكبيرة التي ظهرت على لاعبي المنتخب الأولمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، تمكن الفراعنة من حجز بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، عقب فوزهم الساحق مساء أمس، على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الدور نصف النهائي.

9 أهداف ممتعة على طريقة الفن والهندسة أهلت الفراعنة لأولمبياد طوكيو 2020، نرصد لكم تفاصيلها في التقرير التالي:

مصر ومالي

قص الفراعنة شريط البطولة بفوز صعب على منتخب مالي، بهدف نظيف، سجله مهاجم الفريق مصطفى محمد، بعد عرضية متقنة قابلها مصطفى محمد برأسية قوية سكنت شباك الفريق المالي في الدقيقة 29 من زمن المباراة.

مصر وغانا

وتجلت روح لاعبي المنتخب الأولمبي بالوصول لذروتها في مباراة غانا بالجولة الثانية من البطولة، والتي شهدت غزارة تهديفية كبيرة أحرز خلالها الفراعنة 3 أهداف، فبعد تأخر المنتخب الوطني بالهدف الأول في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، رد المهاجم المتألق مصطفى محمد سريعًا بهدف التعادل، بعدما قام أحمد فتوح بإرسال عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، لم يتوانى مصطفى محمد في الارتقاء لها وإسكانها شباك المنتخب الغاني ببراعة في الدقيقة 17 من زمن المباراة.

وفي سيناريو مكرر من الشوط الأول، باغت المنتخب الغاني نظيره المصري بالهدف الثاني في الدقيقة 46 من زمن المباراة، لتظهر روح الفراعنة العالية بقيادة رمضان صبحي قائد الفريق ليقوموا بعمل ريمونتادا تاريخية، بعدما قام الأخير بمتابعة تسديدة عبد الرحمن مجدي، محرزًا هدف التعادل في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

قبل أن يخطف أحمد ياسر ريان هدف الفوز للفراعنة في الدقيقة 88 من زمن المباراة، بعدما قام رمضان بإرسال عرضية متقنة من ركلة ركنية، قابلها ريان برأسية قوية سكنت شباك منتخب غانا.

مصر والكاميرون

وعلى الرغم من ضمانه التأهل إلى الدور نصف النهائي، إلا أن روح الانتصار لدى الفريق، أبت الخروج من مباراة الكاميرون سوى بالفوز بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح مصطفى محمد أهداف المباراة في الدقيقة 28 من زمن المباراة، قبل أن يدرك إريك التعادل لغانا بعد مرور عشر دقائق فقط.

وخطف مصطفى محمد هدف الفوز للفراعنة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ليقود الفراعنة للفوز الثالي على التوالي وتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

مصر وجنوب أفريقيا

وفي مباراة مثيرة انتظرها عشاق الكرة المصرية، للثأر من خسارة المنتخب الأول أمام جنوب أفريقيا، في بطولة أمم أفريقيا للكبار التي استضافتها مصر في شهر يونيو الماضي، وذلك في ظل الحالة المعنوية الكبيرة التي بثها لاعب الأولمبي في الجماهير.

وتمكن رمضان صبحي من افتتاح أهداف المباراة في الدقيقة 59 من زمن المباراة، من خلال ركلة جزاء نفذها ببراعة على يمين الحارس دارين.

وواصل عبد الرحمن مجدي أهداف الفراعنة الرائعة بالهدف الثاني، بعد تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليسرى لحارس جنوب أفريقيا في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

واختتم عبد الرحمن مجدي أهداف الفراعنة بإضافة الهدف الثالث، في الدقيقة 89 من زمن المباراة، بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء باغتت الحارس دارين، الذي فشل في الأمساك بها لتسكن الشباك.