احذر استخدامها.. كابلات "USB" تسرق بيانات هاتفك

09:28 م | الإثنين 18 نوفمبر 2019
أحذر استخدامها .. كابلات "USB" تسرق بيانات هاتفك

أحذر استخدامها .. كابلات "USB" تسرق بيانات هاتفك

كتب: لمياء محمود

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يلجأ الكثيرون لاستخدام منافذ الشحن وخاصة في المطاعم والكافيهات والمطارات، من أجل حماية هواتفهم من نفاد بطاريتها، ولكن نصحت خبيرة أمن إلكتروني بعد الشحن، باستخدام كابلات "اليو إس بي"، لحماية البيانات الشخصية من السرقة واختراق الهواتف.

وقالت ليفيو أرسين خبيرة الأمن الإلكتروني بشركة برمجيات الأمن السيرالي ومكافحة الفيروسيات "BitDefender"، إن كابلات "Usb"، تصيب الهواتف بالبرامج الضارة وتتيح للمتسللين الوصول إليها وحصولهم على جميع البيانات، بما في ذلك كلمات المرور، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأوضحت "أرسين" أن استخدام كابلات "USB" الرخيصة وغير معروفة المصدر، يعرض المستخدمين لسرقة بياناتهم الشخصية وحساباتهم الشخصية وكلمات المرور، وتتم السرقة عن طريق استغلال دبوس البيانات الموجود على الكابل، ما يعطي فرصة للمتسللين اختراق الهواتف.

ونصحت "أرسين"، بشراء الشواحن والكابلات من المصادر المعروفة والبائعين الموثوق بهم، وحمل الكابلات الخاصة في أي مكان والشحن بها، وعدم استخدام كابلات مستخدمين آخرين، أو الموجودة في الأماكن العامة، كما يمكن حمل "الواقي الذكري لـليو إس بي" وهي أجهزة واقية قابلة للاتصال بالكابلات، وتتمثل مهمتها في تعطيل دبوس البيانات الموجود على كابل الشاحن، وبالتالي لن يتمكن الكابل من إرسال أو استقبال أي بيانات، وستقتصر مهمته على الشحن فقط.

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