بعد استبعاد مهاجم الفراعنة.. "نحس الإصابات" يطارد حسام البدري

في ضربة موجعة جديدة للمنتخب الوطني، تعرض أحمد جمعة مهاجم الفراعنة للإصابة في المران الصباحي، اليوم الجمعة، ليتم استبعاده من قائمة الفريق التي تواجه جزر القمر في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ولم تكن إصابة أحمد جمعة، الأولى في قائمة حسام البدري، حيث تعرض 3 لاعبين آخرين للإصابة نرصدهم لكم في التقرير التالي:

أحمد حسن كوكا

أعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن استبعاد أحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، من معسكر المنتخب بسبب إصابته في الركبة اليمنى، بعدما كشف النادي عن حاجة اللاعب إلى فترة علاج تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

محمد صلاح

وتلقى حسام البدري، ضربة موجعة بإصابة نجم الفراعنة محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في قمة مباريات البريميرليج، لتتجدد إصابة "صلاح" في الكاحل إثر تدخل عنيف من البرازيلي فيرناندينيو، لاعب وسط السيتيزينز، أسفر عن خروج الفرعون المصري من قائمة المنتخب لمباراتي كينيا التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وجزر القمر المقبلة.

حمدي فتحي

مسلسل إصابات الفراعنة استمر باستبعاد حمدي فتحي، لاعب الأهلي، قبل انطلاق مباراة كينيا بفترة قصيرة، إثر تعرضه لقطع في غضروف الركبة في مران الفراعنة، ليعلن اتحاد الكرة عن التكفل بكافة مصاريف علاجه، حيث من المتوقع غيابه لمدة لا تقل عن 3 أشهر.