البعوض يقتل طفل كل 30 ثانية.. أخطر 5 حشرات في العالم

قد يستهين البعض بالحشرات وقدرتها على الفتك بالإنسان والحيوان، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن كثير من لسعات الحشرات يمكن أن تسبب العديد من الأمراض الفتاكة، وبدون علاج مناسب، قد تؤدي إلى الوفاة.

ونستعرض في السطور التالية أخطر 5 أنواع من الحشرات في العالم، بحسب ما عددهم موقع "themysteriousworld":

البعوض

يعد البعوض أخطر أنواع الحشرات على الأرض، وتسبب هذه الحشرة القاتلة مليون حالة وفاة كل عام عن طريق نقل مرض الملاريا القاتل، إذ يحمله من مكان إلى آخر، وينشر الجراثيم في دم الضحية عن طريق العض.

وقدرت منظمة الصحة العالمية أنه في كل 30 ثانية يموت طفل بسبب الملاريا و500 مليون حالة إصابة بالملاريا يجرى الإبلاغ عنها كل عام.

الملاريا مرض غير معدي ينتقل عن طريق الطفيليات، وخاصة عن طريق لسعات البعوض، إضافة إلى الملاريا ينشر البعوض أيضًا حمى الضنك والحمى الصفراء والتهاب الدماغ وفيروس النيل الغربي.

نمل دوريلوس

هذا النوع قادر على تكوين مستعمرات تعد الأكبر، فكل مستعمرة منه بها أعضاء تصل إلى 22 مليون، وتهاجم بشكل جماعي ويحاولون القضاء على أي حيوان يصادف طريقهم.

عادة ما يقتل دوريلوس الآلاف من الحيوانات المختلفة في غارة واحدة، يتسببون بجروح متكررة للحيوانات والبشر باستخدام فكوكهم القوية.

النحل القاتل

يعرف أيضًا باسم نحل العسل الأفريقي، وهو واحد من الحشرات العدوانية للغاية والمهيمنة في العالم، تتبع مجموعة النحل القاتل الضحية لأكثر من ميل واحد، ويهاجمون في مجموعات.

النحل القاتل يستهدف بشكل أساسي وجه وعيون البشر، والهجوم الجماعي للنحل القاتل يمكن أن يسبب الموت، وهم يعيشون داخل مستعمرات كبيرة تحتوي على أكثر من 80000 عضو.

ذبابة تسي تسي

هو حشرة قاتلة في أفريقيا، تتغذى أساسا على دم الفقاريات، وتلك الحشرات الخطرة تضخ سموم قوية، وتشير التقديرات إلى أن حوالي نصف مليون شخص فقدوا حياتهم بسبب هجوم ذبابة تسي تسي في أفريقيا.

في المرحلة الأولية، فإن سموم ذبابة تسي تسي تصيب الضحية بمرض النوم، لكنه قد يؤدي إلى الوفاة لو ظل دون علاج مناسب.

الدبور الياباني العملاق

يعتبر أكبر أنواع الدبابير في العالم، يكبرون حتى حجم 2 بوصة، كل عام يجرى تسجيل ما يصل إلى 40 حالة وفاة من لدغة الدبابير اليابانية، ومن شأن سم الدبابير اليابانية أن يسبب تفاعلًا تحسسيًا ويذيب الأنسجة في غضون فترة زمنية قصيرة، ويمكن أن تؤدي لدغاتها المتكررة إلى الوفاة.

الدبابير اليابانية عدوانية جدا، وتضم كل مستعمرة حوالي 700 عضو، وتتغذى على يرقات عسل النحل إلى حد كبير، ولديهم القدرة على إنهاء ما يصل إلى 40 نحل عسل في دقيقة واحدة.