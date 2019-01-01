قريبا في الإمارات.. أول عيادة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية

من أخل التخلص من آفة العصر وتدهور حال الشباب، يعتزم المركز الوطني للتأهيل في الإمارات افتتاح أول عيادة تخصصية لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية في العام المقبل.

ويقوم المركز حاليا بدراسة المشكلة، التي يعاني منها أغلب الشباب، والتي تتجسد بالإدمان على الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع مركز ياباني عالمي، لاستهداف مختلف الفئات وأكثرهم فئة الأطفال من سن 9 سنوات، حسبما قال مدير المركز الدكتور محمد الغافري.

وستوفر العيادة العلاج المجاني لمرضى إدمان الألعاب الالكترونية من المواطنين، وستكون هناك رسوم رمزية بالنسبة للوافدين الأجانب إلى الإمارات، وفقا لوكالة "سبوتنك".

مركز لعلاج مدمني الألعاب الإلكترونية

واستعدادا لانطلاق المركز والقيام بمهمامه التي أنشى من أجلها، يتم العمل حاليا على تدريب الكوادر الطبية، التي ستشرف على عملية العلاج في المركز، على طرق وأساليب العلاج والبرامج العلاجية المتبعة، والتي تشمل جلسات فردية وجماعية وأسرية للتأهيل النفسي للمرضى لتخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم.

وكانت منظمة الصحة العالمية أدرجت إدمان الألعاب الإلكترونية ضمن تصنيفها الدولي للأمراض وتشير الدراسات العالمية إلى أن 50% مِن مرضى الإدمان الإلكتروني يعانون من أمراض نفسية وأسرية مثل التوحد والتفكك والإهمال العائلي وغيرها.