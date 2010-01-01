"هيموت من الجدعنة".. مواقف شهامة مسجلة باسم السقا في جنازات الفنانين

07:58 م | السبت 09 نوفمبر 2019
أحمد السقا

أحمد السقا

كتب: رحاب عبدالراضي

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منذ ظهوره أول أمس، وهو يدفن جثمان هيثم أحمد زكي، ونزوله بنفسه للمقبرة، أصبح حديث السوشيال ميديا، ومحل إشادتهم، فظهر الفنان أحمد السقا متأثرا في مراسم دفن وعزاء ابن "الفتى الأسمر"، ما جعل الكثيرين يتغنون بمواقف "جدعنته" التي يبدو أنها ليس جديدة على "نجم الأكشن".

"هيموت من الجدعنة".. هكذا قال عنه الفنان أحمد حلمي في تصريح سابق له ببرنامج "يحدث في مصر"، حيث إن السقا معروف عنه بالوسط الفني الشهامة، والتي ظهرت في العديد من المواقف السابقة وليست جنازة هيثم زكي فقط.

 موقف أحمد السقا في جنازة خالد صالح

سافر السقا إلى أسوان لاصطحاب جثمان الفنان الراحل خالد صالح، من مركز مجدي يعقوب للقلب، ورافقه على متن الطائرة للعودة إلى القاهرة، كما جلس جوار نعشه في سيارة دفن الموتى. وشهد تشييع جثمان الفنان الراحل لحظة انفعال السقا، كرد فعل على انفعال الدكتورة هالة، أرملة خالد صالح، التي التف حولها المصورون، وهو ما رفضه السقا، واضطره للصياح بصوت عال لجميع المصورين المتواجدين.

السقا في عزاء والدة الفنان محمد فؤاد

ورغم مكوثه في المستشفى لإصابته بساقه، في عام 2010، حرص السقا، على الحصول على إذن من طبيبه للخروج، وتعزية الفنان محمد فؤاد في وفاة والدته.

حضور السقا في عزاء والدة محمد هنيدي

وتكرر الأمر نفسه في عزاء والدة الفنان محمد هنيدي، فرغم نصيحة الأطباء بالراحة التامة بعد العملية التي أجراها في قدمه، أصر السقا على حضور العزاء بصحبة أحد أصدقائه، والذي استند عليه طوال فترة العزاء.

السقا يدفن جثمان أحمد رمزي

وعند وفاة الفنان أحمد رمزي في عام 2012، قطع السقا أكثر من 700 كم، للمشاركة في جنازته بالساحل الشمالي، وكان أحمد السقا هو الفنان الوحيد الذي حضر الجنازة، وشارك في دفن جثمان النجم الراحل، وظهر عليه الحزن الشديد.

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