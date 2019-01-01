أحمد حلمي و"حماقي" في صورة مر عليها 13 عاما: "فضلت زي ما أنا"

03:28 ص | الإثنين 28 أكتوبر 2019
أحمد حلمي ومحمد حماقي

أحمد حلمي ومحمد حماقي

كتب: أحمد حامد دياب

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مازح الفنان أحمد حلمي، النجم محمد حماقي، عبر صورتين نشرهما عبر حسابه على تويتر.

ونشر "حلمي" صورتين له مع حماقي، إحداهما من كواليس فيلم "جعلوني مجرما"، والأخرى من احتفال صندوق تحيا مصر بزواج اليتيمات.

وعلَّق أحمد حلمي على الصورتين: "الصورة دي من 13 سنة.. الفرق الوحيد بينهم إن حماقي طُوِلْ، وأنا فضلت زي ما أنا".

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