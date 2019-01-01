"يعالج الحموضة والأنيميا".. فوائد البنجر

03:37 ص | الأربعاء 06 نوفمبر 2019
البنجر

البنجر

كتب: منة العشماوي

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يفضل كثير من الناس تناول البنجر بجانب وجباتهم اليومية لمذاقه الجيد كما أنه يفتح الشهية بشكل كبير ولم يقتصر الأمر على ذلك بل يحتوي على عدد كبير من الفوائد.

وقال الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي النباتات الطبية لـ"الوطن"، أن البنجر يعد من أعظم النباتات الطبية، وفي التقرير التالي تستعرض "الوطن" أبرز فوائده..

فوائد البنجر

- يزود حمض المعدة حيث إن نقصانه يؤدي إلى عدد كبير من الأمراض مثل ارتجاع في المريء ولذلك فالبنجر يغلق صمام المعدة ويعالج الحموضة.

- يساعدك أن تستخرج من طعامك كل فوائده مثل المعادن والكالسيوم والحديد والزنك ما يعالج الضعف العام مثل الأنيميا وليونة العظام.

- حمض المعدة في حال كان ضعيفا تكون عملية الهضم ضعيفة لأن الهضم القوي يفكك بروتينات الطعام للأحماض الأمينية التي يحتاجها جسمك فتبني أنسجتك وهرموناتك بكفاءة ولا يحدث مرض في المعدة.

- يحميك من نقص حمض المعدة الذي يعد السبب الرئيسي للحساسية والتهاب الجيوب الأنفية.

- يقضي البنجر على أحد الأحماض الأمينية اسمه "الهوموسيستاين" الذي يؤدي لالتهاب الشرايين، فالبنجر يمنع قصور الشرايين التاجية من هذا النوع.

- يمنع تكون دهون الكبد ويساعد في كنس دهون الكبد التي تكونت بالفعل.

- يعالج جفاف الفم والحلق.

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