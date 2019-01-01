"الإنتاج زاد 40%".. شركة تمنح موظفيها 3 أيام إجازة أسبوعية

12:17 ص | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
إجازة

إجازة

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

مايكروسوفت تخزن بيانات البنتاجون مقابل 10 مليارات دولار

مايكروسوفت تخزن بيانات البنتاجون مقابل 10 مليارات دولار

مايكروسوفت تستخدم الذكاء الاصطناعي لعلاج الشلل

مايكروسوفت تستخدم الذكاء الاصطناعي لعلاج الشلل

مكافأة 30 ألف دولار من "مايكروسوفت" لمن يخترق متصفحها "إيدج"

مكافأة 30 ألف دولار من "مايكروسوفت" لمن يخترق متصفحها "إيدج"

مايكروسوفت تلغي نسخة Windows 7 يناير القادم.. تعرف على البديل وأسعاره

مايكروسوفت تلغي نسخة Windows 7 يناير القادم.. تعرف على البديل وأسعاره

الإدارة فن، يجب أن يجرب فيه المسؤول كل لأفكار المجنونة، وهو ما فعلته شركة ماكيروسوفت في اليابان، خلال شهر أغسطس الماضي، إذ منحت جميع موظفيها البالغ عددهم 2300، يوم إجازة إضافية، ليصبح إجمالي إجازتهم كل أسبوع 3 أيام.

ونفذت مايكروسوفت هذه الفكرة ضمن برنامج إصلاح العمل، المسمى "The Work-Life Choice Challenge Summer 2019"، ووجدت أنه على الرغم من أن الموظفين أمضوا وقتًا أقل بنسبة 20% في مكاتبهم، إلا أن الإنتاجية ارتفعت بنسبة 39.9%.

وتأتي زيادة مايكروسوفت لعدد أيام الإجازة لكل موظفيا كتجربة، ونظرا لنجاح المشروع، قالت إنها ستكرره مرة أخرى في الصيف المقبل، بحسب موقع "ladbible" البريطاني.

وفسرت الشركة السبب الرئيسي قائلة إنه وضع حد أقصى للاجتماعات في 30 دقيقة أو قطعها تمامًا، فهذا كان يهدر وقتا أكثر.

وكانت هذه الخطة مفيدة أيضا للبيئة، إذ استخدمت الشركة كهرباء أقل بنسبة 23.1%، لأن المكتب كان مغلقًا يوم إضافي في الأسبوع، وطبع الموظفون عددًا أقل من الصفحات بلغ 58.7%.

وتشير النتائج إلى أن تقصير مدة أسبوع العمل ربما ساعد في تطوير ثقافة الكفاءة في مكان العمل.

ولعل النتيجة الأقل إثارة للدهشة للمشروع بأكمله هي أن 92.1% من الموظفين أبلغوا أنهم استمتعوا بتجربة عطلة نهاية الأسبوع لمدة 3 أيام، على الرغم من أن هذا يبدو واضحًا، إلا أنه يجدر أيضًا التفكير في أن أداء الأشخاص أفضل في مكان العمل عندما يكونون سعداء ومنتعشين.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

أقوى من الفنيك 10 أضعاف.. فوائد صحية للزعتر للوقاية من أمراض الشتاء

أقوى من الفنيك 10 أضعاف.. فوائد صحية للزعتر للوقاية من أمراض الشتاء

يبدأ الكثيرون بالاستعداد لفصل الشتاء بمجرد اقترابه سواء بشراء الملابس أو احتياجات المنزل من مدفئة وبطاطين أو حتى
"لحمها تآكل".. "خربوش قط" يصيب سيدة بغيبوبة وتوقف في القلب

"لحمها تآكل".. "خربوش قط" يصيب سيدة بغيبوبة وتوقف في القلب

عدوى خطيرة أصابت سيدة بريطانية ودخلت بسببها في غيبوبة لمدة 5 أيام بعدما خدشها قطها خدشا بسيطا.
"الدنيا لسا بخير".. الأسطى حسين رجع شنطة فلوس لصاحبها ورفض المكافأة

"الدنيا لسا بخير".. الأسطى حسين رجع شنطة فلوس لصاحبها ورفض المكافأة

"الدنيا لسة بخير".. كلمات أشاد من خلالها كثيرون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بموقف سائق تاكسي، كان قد عثر على حقيبة بها مبلغ كبير من المال، ورغم عدم وجود
يعالج القولون وآلام العضلات.. 10 فوائد لتناول مشروب القرفة بعسل النحل

يعالج القولون وآلام العضلات.. 10 فوائد لتناول مشروب القرفة بعسل النحل

شرح أخصائي النباتات طبية فوائد القرفة على صحة الإنسان أبرزها تعالج ارتفاع ضغط الدم .
"الناس كانت بتخاف تبصله".. "محمد" طفل معجزة قهر المستحيل وأصبح "موديل"

"الناس كانت بتخاف تبصله".. "محمد" طفل معجزة قهر المستحيل وأصبح "موديل"

محمد أحمد، طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، يعاني من حالة طبية نادرة