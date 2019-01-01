"الإنتاج زاد 40%".. شركة تمنح موظفيها 3 أيام إجازة أسبوعية

الإدارة فن، يجب أن يجرب فيه المسؤول كل لأفكار المجنونة، وهو ما فعلته شركة ماكيروسوفت في اليابان، خلال شهر أغسطس الماضي، إذ منحت جميع موظفيها البالغ عددهم 2300، يوم إجازة إضافية، ليصبح إجمالي إجازتهم كل أسبوع 3 أيام.

ونفذت مايكروسوفت هذه الفكرة ضمن برنامج إصلاح العمل، المسمى "The Work-Life Choice Challenge Summer 2019"، ووجدت أنه على الرغم من أن الموظفين أمضوا وقتًا أقل بنسبة 20% في مكاتبهم، إلا أن الإنتاجية ارتفعت بنسبة 39.9%.

وتأتي زيادة مايكروسوفت لعدد أيام الإجازة لكل موظفيا كتجربة، ونظرا لنجاح المشروع، قالت إنها ستكرره مرة أخرى في الصيف المقبل، بحسب موقع "ladbible" البريطاني.

وفسرت الشركة السبب الرئيسي قائلة إنه وضع حد أقصى للاجتماعات في 30 دقيقة أو قطعها تمامًا، فهذا كان يهدر وقتا أكثر.

وكانت هذه الخطة مفيدة أيضا للبيئة، إذ استخدمت الشركة كهرباء أقل بنسبة 23.1%، لأن المكتب كان مغلقًا يوم إضافي في الأسبوع، وطبع الموظفون عددًا أقل من الصفحات بلغ 58.7%.

وتشير النتائج إلى أن تقصير مدة أسبوع العمل ربما ساعد في تطوير ثقافة الكفاءة في مكان العمل.

ولعل النتيجة الأقل إثارة للدهشة للمشروع بأكمله هي أن 92.1% من الموظفين أبلغوا أنهم استمتعوا بتجربة عطلة نهاية الأسبوع لمدة 3 أيام، على الرغم من أن هذا يبدو واضحًا، إلا أنه يجدر أيضًا التفكير في أن أداء الأشخاص أفضل في مكان العمل عندما يكونون سعداء ومنتعشين.